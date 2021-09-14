Teledyne e2v 推出业界尺寸最小的 200 万 和 150 万像素 CMOS 传感器，其特点为低噪声全局快门像素

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法国格勒诺布尔, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 集团下属 Teledyne e2v 公司推出具有 200 万和 150 万分辨率的 Topaz 系列 CMOS 工业传感器。新款传感器采用 1920 x 1080 和 1920 x 800 像素格式，使用顶尖的低噪声、全局快门像素技术，为多种应用提供强大的解决方案以及精简的移动设计。



Topaz 传感器采用4.45 mm 宽的CSP封装，传感器的光学中心与封装的机械中心完美重合，为摄像机打造纤薄的设计。这个特点使其可以完美地适用于小型 OEM 二维码引擎设计、移动终端和 SLED、IoT、无接触式认证系统、可穿戴设备、无人机和机器人。较小的 2.5µm 全局快门像素应用了像素内相关双采样 (CDS) 和高级双导光管，可在弱光条件下保证较好的信噪比，低串扰，因此可以实现 1/3 英寸的光学格式。

Teledyne e2v 负责 CMOS 传感器的营销经理 Gareth Powell 说：“现代物流、零售和制造等应用都对生产量、生产力和工作范围提出了更高的要求。新款 Topaz 传感器正是以这一需求为基础而开发的，它的性价比很高，适合大规模应用。它的外型尺寸也很小，是用于驱动世界上最小的二维码 OEM 引擎和最纤薄的移动平台的最佳选择。”

产品特点：

高级 2.5µm x 2.5 µm 全局快门像素

低读出噪声，典型值为 3.3 个电子

出色的弱光信噪比性能，曝光时间短

极低的暗信号，在高温环境中性能保持卓越的性能

在 8 位输出模式中，每秒帧率大于 100。

双路 MIPI 输出（每路 1.2 Gpix/s），与 CPU、ISP 和其它应用处理器无缝连接

快速唤醒模式 — 接通电源后 10 毫秒内可解码并唤醒其它有用的应用程序功能

现可提供产品样本和评估套件。请联系我们以了解更多信息。

VISION 展览会将于 2021 年 10 月 5 日至 7 日在德国斯图加特举行，请莅临 Teledyne 展位 8B10 以了解关于 Topaz 的更多信息。

媒体咨询，请联系：

Yuki.chan@teledyne.com

编者注：

Teledyne e2v 的创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战，并与客户合作，提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案，为他们的系统带来更高的价值。

详情请浏览 imaging.teledyne-e2v.com 。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/413bf4a5-a6ae-4be4-bea1-d5b5a1a12ac2/zh-Hans