Teledyne e2v 推出業界最小的 2MP & 1.5MP CMOS 感測器，特色為低雜訊全域快門像素

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法國格勒諾布爾, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 屬於 Teledyne Technologies [NYSE:TDY]，隨著新的 2MP 和 1.5MP 解析度裝置推出了 Topaz 系列的工業 CMOS 感測器。這些新的 1920 x 1080 和 1920 x 800 像素格式感測器使用先進的低雜訊、全域快門像素技術，提供強大的解決方案，可在許多應用中使用精巧的 小型化的行動設計。



Topaz 感測器置於 4.45 mm 寬的微小晶片級封裝 (CSP) 中，具有相同的光學陣列中心和可精確地比對套件的機械中心，以便使用細長的相機設計。因此特別適合小型 OEM 條碼引擎設計、行動終端掃描和橇形台、物聯網、感應式驗證系統、可穿戴裝置、無人機和機器人。1/3” 英寸的光學設計,由於採用像素內 CDS（相關雙重取樣）的小型 2.5µm 全域快門像素以及進階雙光導引設計可在低照度下實現良好的 SNR，低串擾可提供清晰的圖像。，讓 1/3” 光學格式成為可能，可為起皺的影像透過低串擾在低光線的情況下實現良好的 SNR。

Teledyne e2v 的 CMOS 感測器行銷經理 Gareth Powell 表示：「現代物流、零售和製造應用都需要透過更長的工作範圍，提升生產力和輸送量。新的 Topaz 感測器在開發時就考慮到這點，為大量採用提供極佳的成本效益比。其占用空間也很小，因此十分適合帶動世界最小的條碼 OEM 引擎和最薄的行動平台。」

主要功能：

進階 2.5µm x 2.5µm 全域快門像素

低讀出雜訊，通常為 3.3 電子

極佳的低光線 SNR 效能，曝光時間短

超低陰暗暗態訊號，提供極佳的高溫效能

在 8 位元輸出模式下，畫面播放速率 > 每秒 100 個畫面

2 通道 MIPI 輸出（每個 1.2Gpix/秒），可與 CPU、ISP 和其他應用處理器順暢輕易連接

快速喚醒模式 - 在通電之後，可在 10 毫秒內解碼，還有其他實用的應用功能

目前可提供樣本和評估套件。請 聯絡我們 瞭解更多資訊。

在 VISION 進一步瞭解 Topaz，時間為 2021 年 10 月 5-7 日，地點為德國司圖嘉特 Teledyne booth 8B10。

如媒體需要採訪詢問，請聯絡：

yuki.chan@teledyne.com

編輯注意事項：

Teledyne e2v 創新領導著健康照護、生命科學、太空、運輸、國防和安全性與工業市場的開發。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用困難，並與之合作，提供創新標準、半客製化或全客製化的影像處理解決方案，提升其系統價值。

如需更多資訊，請至 imaging.teledyne-e2v.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/413bf4a5-a6ae-4be4-bea1-d5b5a1a12ac2/zh-Hant