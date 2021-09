English Swedish French German Italian Spanish Dutch

Visite JLT Mobile Computers en el pabellón #C72 de SITL

JLT Mobile Computers agrega una versión con sistema operativo Android™ a su popular serie JLT6012™ de computadoras robustas

Construida para la máxima confiabilidad, la nueva computadora JLT6012A™ con certificación Google Mobile Services (GMS) les proporciona a los clientes los beneficios de un aumento de la productividad que ofrece Android 10 en cualquier tipo de operación logística

Växjö, Suecia, 14 de setiembre de 2021 * * * JLT Mobile Computers, un desarrollador líder de computadoras para entornos exigentes, anuncia la adición de una versión basada en Android 10 a su serie JLT6012™ de computadoras robustas montadas en vehículos. La nueva computadora JLT6012A™, diseñada para aumentar la productividad en tareas de almacén, fabricación, transporte, puertos y todo tipo de despliegues logísticos, le agrega la experiencia de uso amigable de Android a la serie JLT6012, disminuye las necesidades de capacitación y cumple con las expectativas de la fuerza de trabajo moderna. La nueva unidad JLT6012A, con certificación para servicios móviles de Google (GMS) también ofrece acceso a la experiencia en programación de Android y a una cantidad amplia y en aumento de aplicaciones y utilidades de Android.



La nueva computadora JLT6012A representa algo que muchas empresas y clientes industriales desean desde hace tiempo: una computadora de última generación con montaje fijo y Android tan fuerte y robusta como los dispositivos basados en Windows que usan en sus operaciones. Construida para la máxima productividad y confiabilidad, la computadora JLT6012A está optimizada para su uso al aire libre en cualquier tipo de operación logística.

“Android es el sistema operativo más usado en todo el mundo para dispositivos móviles de consumo y miles de millones de personas lo conocen y lo usan todos los días,” dice Per Holmberg, Director Ejecutivo de JLT Mobile Computers. “A muchos clientes en nuestros mercados les encantaría usarlo en sus negocios, pero lo evitan porque la mayoría de los dispositivos Android no están diseñados para condiciones rigurosas de operación industrial. Es ahí donde nuestra nueva y robusta computadora JLT6012A Android 10 entra en acción, ya que está construida desde cero para funcionar de manera confiable en entornos exigentes. Es la misma computadora fuerte que nuestra computadora ya probada JLT6012 con Windows, y los clientes tienen total flexibilidad para elegir el sistema operativo que mejor se adecue a sus operaciones específicas”.

Las industrias objetivo de la computadora JLT6012A incluyen: almacenes, fábricas, transporte, comidas y alimentos, venta al por menor y al por mayor, logísticas de terceros, puertos y otras similares. El dispositivo tiene en cuenta las necesidades específicas de estas industrias, como: una conexión confiable a cualquier infraestructura inalámbrica; atenuación automática para que la pantalla tenga siempre el brillo adecuado; teclas de función programables para acceso fácil a tareas comunes; y una fuente de alimentación aislada de amplio rango integrada para fácil instalación y operación tanto en vehículos de combustión como eléctricos.

La JLT6012A también elimina una de las razones más comunes para las fallas en las computadoras, ya que su pantalla es prácticamente irrompible, mientras que la tecnología JLT PowerTouch™ permite su uso con guantes y en entornos húmedos. Sus otros componentes propensos al desgaste pueden recibir mantenimiento con facilidad y el software de la computadora se puede actualizar de manera remota, para evitar sacar a la computadora de servicio en el campo.

La computadora JLT6012A viene con Android 10 y está certificada para servicios móviles de Google (GMS). Eso significa una unidad más segura con actualizaciones de seguridad frecuentes, soporte de las soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM) más populares en el mercado; las API de Android Enterprise para la integración con sistemas de gestión de movilidad empresarial (EMM); inclusión en todas las aplicaciones de mejora de productividad de Google; actualizaciones de software en el aire (OTA); y también una configuración fácil de Android para funcionalidad de trabajo segura en un entorno empresarial.

La compatibilidad de Android con un amplio rango de tecnología de sensores (acelerómetro, giroscopio, temperatura y luz ambiente, etc.) permite no solo una navegación asistida por sensor, sino también la integración de tecnología de sensores en software y herramientas dedicadas y a medida. JLT Mobile Computers se encuentra en proceso de crear estas aplicaciones con valor agregado para la plataforma.

En este momento está disponible una cantidad limitada de unidades para los clientes, y la producción en masa está programada para el cuatro trimestre de este año. Aquellos que visiten la exposición SITL esta semana en París tendrán la oportunidad de ver personalmente la JLT6012A junto con toda la línea de soluciones robustas de IT de JLT para las operaciones logísticas y de almacenes en el Pabellón #C72.

Para ayudar a los clientes a comprender y aprovechar todos los beneficios de la certificación GMS, JLT Mobile Computers realizará un seminario educativo y gratuito en línea el 28 de setiembre a las 4 p. m. CET/9 a. m. CST. Para saber más, regístrese aquí: GMS vs NON-GMS and other Android topics.

Comuníquese con JLT Mobile Computers para más información acerca de la nueva JLT6012A, visite www.jltmobile.com, o pase por el pabellón #C72 de SITL para saber más acerca de todas las soluciones de IT que ofrece la compañía.

Acerca de JLT Mobile Computers

Desempeño confiable, menos inconvenientes. JLT Mobile Computers es un proveedor líder de dispositivos informáticos móviles robustos y de soluciones para entornos demandantes. Nuestros 25+ años de desarrollo y experiencia en fabricación nos han permitido definir los estándares de la informática robusta al combinar productos de calidad sobresaliente con soporte, soluciones y servicios expertos para garantizarles operaciones comerciales libres de problemas a nuestros clientes de los sectores de almacenes, transporte, manufactura, minería, puertos y agricultura. JLT opera a nivel internacional desde sus oficinas en Suecia y en EE. UU, y cuenta con una amplia red de distribuidores en los mercados locales. La compañía fue fundada en 1994, y sus acciones aparecen listadas en la bolsa de valores Nasdaq First North Growth Market desde 2002 bajo el símbolo JLT. Eminova Fondkommission AB es su asesor certificado. Conozca más en www.jltmobile.com.

