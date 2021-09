English Swedish French German Italian Spanish Dutch

JLT Mobile Computers à la SITL, stand #C72

Du 13 au 15 septembre 2021, Paris, France





Image disponible : monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers enrichit sa série d’ordinateurs embarqués durcis très appréciée JLT6012™, avec une version sous Android™

Construit pour obtenir une fiabilité maximale, et étant certifié pour les services mobiles de Google (GMS), le nouvel ordinateur JLT6012A™ apporte, pour les clients de tous secteurs de la logistique, les avantages en termes de productivité du système d'exploitation Android 10

Växjö, Suède, le 14 septembre 2021 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement d'ordinateurs pour les environnements exigeants, annonce l'ajout d'une version sous Android 10 à sa série d'ordinateurs embarqués durcis JLT6012™. Conçu pour booster la productivité dans les entrepôts, les usines, les transports, les ports et tous les autres types de déploiements logistiques, le nouvel ordinateur JLT6012A™ apporte l'expérience familière et conviviale d'Android à la très appreciée série JLT6012, réduit les besoins de formation et répond aux attentes des utilisateurs les plus modernes. Certifiée pour les services mobiles de Google (GMS), la nouvelle unité JLT6012A donne également accès à l'expertise en matière de programmation Android et au nombre croissant d'applications et d'utilitaires Android.



Le nouvel ordinateur JLT6012A répond au souhait de nombreuses entreprises et clients industriels : un ordinateur fixe Android à la pointe de la technologie, tout aussi résistant et solide que les appareils Windows utilisés dans leurs activités. Construit pour une productivité et une fiabilité maximale, l'ordinateur JLT6012A est optimisé pour une utilisation en intérieure et en extérieure, dans tous les types de services logistiques.

« Android est le système d'exploitation le plus répandu au monde pour les appareils mobiles grand public et des milliards de personnes le connaissent et l'utilisent tous les jours », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « De nombreux clients sur nos marchés aimeraient l'utiliser dans leur entreprise, mais ils hésitent, car la plupart des appareils Android ne sont pas conçus pour des conditions industrielles difficiles d'exploitation. C'est là qu'intervient notre nouvel ordinateur Android 10 durci JLT6012A, qui a été conçu dès le départ pour fonctionner de manière fiable dans des environnements exigeants. Il s'agit de la même machine durcie que notre ordinateur Windows JLT6012, qui a fait ses preuves sur le terrain. Et les clients ont désormais toute latitude pour choisir le système d'exploitation le mieux adapté à leurs opérations spécifiques. »

Les secteurs concernés par le JLT6012A sont notamment l'entreposage, la fabrication, le transport, l'alimentation et les boissons, la distribution, la logistique, le portuaire... Ce matériel prend en considération les exigences spécifiques de ces industries, telles que : une connexion fiable avec n'importe quelle infrastructure sans fil ; une gradation automatique qui règle toujours la bonne luminosité de l'écran ; des touches de fonction programmables pour un accès plus simple aux tâches courantes ; ainsi qu'une alimentation isolée à large plage intégrée pour une installation et un fonctionnement aisé dans tous véhicules thermiques ou électriques.

Le JLT6012A élimine également l'une des raisons les plus courantes de panne ou de casse, car son écran est pratiquement incassable, et sa technologie JLT PowerTouch™ permet une utilisation avec des gants et dans des environnements humides. Les autres composants sujets à l'usure peuvent être facilement entretenus, et le système peut être mis à jour à distance - tout cela pour éviter que l'ordinateur soit hors service sur le terrain.

L'ordinateur JLT6012A est équipé d'Android 10 et est certifié pour les services mobiles Google (GMS). Ce qui signifie une unité plus sûre avec des mises à jour de sécurité régulières, la prise en charge des solutions de gestion des appareils mobiles (MDM) les plus populaires du marché, les API Android Enterprise pour l'intégration dans les systèmes de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM), l'inclusion de toutes les applications d'amélioration de la productivité de Google, les mises à jour logicielles Over-The-Air (OTA), ainsi qu’une configuration facile d'Android pour un travail sécurisé dans un environnement professionnel.

La prise en charge par Android d'une large gamme de capteurs (accéléromètre, gyroscope, lumière ambiante, température, etc.) permet non seulement une navigation assistée, mais aussi l'intégration de la technologie de ces capteurs dans des logiciels et utilitaires personnalisés. JLT Mobile Computers est en train de créer de telles applications à valeur ajoutée pour sa plateforme.

La production en série étant prévue pour le quatrième trimestre de cette année, aujourd'hui, un nombre limité d'unités de production est cependant disponible pour les clients. Cette semaine à Paris, sur le stand #C72, les visiteurs du salon SITL auront l'occasion de découvrir le JLT6012A ainsi que la gamme complète de JLT de solutions informatiques durcies pour la logistique et l'entreposage.

Pour aider les clients à comprendre et à profiter pleinement des avantages de la certification GMS, JLT Mobile Computers organisera également un webinaire éducatif gratuit le 28 septembre, à 16 heures CET/9 heures CST. Pour en savoir plus, inscrivez-vous ici : GMS vs NON-GMS and other Android topics.

Pour plus d'informations sur le nouveau JLT6012A, contactez JLT Mobile Computers ; pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions informatiques durcies de la société, consultez www.jltmobile.com, ou arrêtez-vous sur le stand #C72 à la SITL.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

Pièce jointe