English Swedish French German Italian Spanish Dutch

Bezoek JLT Mobile Computers op SITL, stand no. C72

13-15 september 2021, Parijs, Frankrijk





Afbeelding verkrijgbaar bij: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers voegt een Android™ besturingssysteem versie toe aan zijn populaire JLT6012™ serie heftruck computers

Gebouwd om de hoogste betrouwbaarheid te garanderen levert de GMS (Google Mobile Services) gecertificeerde, nieuwe JLT6012A™ computer klanten in allerlei soorten van logistieke toepassingen de productiviteit voordelen van het Android 10 besturingssysteem.

Växjö, Zweden, 14 september 2021 – JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van computers voor veeleisende omgevingen, kondigt de toevoeging aan van een op het Android 10 gebaseerde besturingssysteem van de JLT6012A™ heftruck computer series. Specifiek ontworpen om de productiviteit te versterken in opslag, fabricage, transport, havens en alle andere soorten logistieke implementaties, krijgt de nieuwe JLT6012A™ computer de vertrouwde en gebruiksvriendelijke Android ervaring van de populaire JLT6012 series, vermindert extra training en voldoet aan de verwachtingen van een moderne werkplek. Gecertificeerd voor Google Mobile Services (GMS), de nieuwe JLT6012A verschaft ook toegang tot Android’s programmeerexpertise en het ruime en groeiende aantal Android apps en toepassingen.



De nieuwe JLT6012A computer vertegenwoordigt iets wat veel ondernemings- en industriële klanten op hun verlanglijst hadden staan: een state-of-the-art Android heftruck computer, die even stevig en robuust is als de op Windows gebaseerde systemen in hun operaties. Gebouwd om de hoogste productiviteit en betrouwbaarheid te garanderen is de JLT6012A computer geoptimaliseerd om zowel binnen als buiten in allerlei soorten van logistieke operaties te gebruiken.

“Android is werelds meest gebruikte besturingssysteem voor mobiele apparaten voor de consument en miljarden mensen zijn ermee bekend en gebruiken het elke dag,” zegt Per Holmberg, CEO van JLT Mobile Computers. “Veel klanten in ons marktsegment zouden het graag willen gebruiken in hun bedrijfstoepassingen, maar ze zijn er huiverig voor omdat de meeste Android apparaten niet ontworpen zijn voor zware industriële bedrijfscondities. Hier is onze nieuwe en robuuste JLT6012A Android 10 computer voor ontwikkeld, want deze is volledig gebouwd om betrouwbaar te werken in veeleisende omgevingen. De machine is net zo stevig als onze beproefde JLT6012 Windows computer en nu hebben klanten complete flexibiliteit om het beste besturingssysteem te kiezen dat het best bij hun specifieke operaties past.”

De industriële doelgroepen zijn voor de JLT6012A computer o.a. opslag, fabricage, transport, etenswaren en dranken, detail- en groothandel, derden logistiek, havens en dergelijke. De ontwikkelaars van het apparaat hebben rekening gehouden met de specifieke eisen van deze industrieën, zoals betrouwbare verbinding met draadloze infrastructuren, automatisch dimmen met altijd de juiste helderheid van de display, programmeerbare functietoetsen voor gemakkelijke toegang tot de dagelijkse taken zowel als een geïntegreerde geïsoleerde stroomomvormer met breed spanningsbereik voor eenvoudige installatie en werking in zowel verbrandings- als elektrische voertuigen.

De JLT6012A elimineert ook één van de meest voorkomende oorzaken van computer defecten, met name het display dat nagenoeg onbreekbaar is, de geïntegreerde JLT PowerTouch™ technologie stelt u in staat het apparaat te gebruiken met handschoenen alsook in vochtige omgevingen. Andere aan slijtage onderhevige componenten kunnen gemakkelijk onderhouden worden en de computer software kan op afstand geüpgraded worden – dit alles om te vermijden dat de computer tijdens werkuren buiten dienst moet worden gesteld.

De JLT6012A computer wordt geleverd met Android 10 en is gecertificeerd voor Google Mobile Services (GMS). Dit betekent een veiliger apparaat met regelmatige beveiligingsupdates, ondersteuning van de meest populaire Mobile Device Management (MDM) oplossingen op de markt, Android Enterprise APIs voor de integratie in Enterprise Mobility Management (EMM) systemen, opname in alle Google productiviteit apps, Over-The-Air (OTA) software updates zowel als eenvoudige configuratie van Android voor een veilige werkfunctionaliteit als in een ondernemingsomgeving.

Android’s ondersteuning van een breed assortiment van sensortechnologieën (versnellingsmeter, gyrometer, omgevingslicht, temperatuur, enz.) biedt mogelijkheden niet alleen voor sensor geassisteerde navigatie maar ook voor integratie van sensortechnologieën in specifiek maatwerk software en toepassingen. JLT Mobile Computers is in de ontwikkelingsfase met het creëren van zulke toegevoegde waarde voor deze technologieën.

Een beperkt aantal JLT6012 computers zijn reeds beschikbaar voor klanten, de volumeproductie is gepland voor het 4de kwartaal van dit jaar. Klanten die deze week de SITL show in Parijs bezoeken krijgen een eerste kans om de JLT6012A te zien naast het uitgebreide portfolio van JLT’s robuuste IT oplossingen voor logistiek en opslag in Stand no. C72.

Om klanten de volledige voordelen van GMS certificatie toe te lichten zal JLT Mobile Computers op 28 september om 16u00 Midden-Europese Tijd (CET) / 09.00 Central Standard Time (CST) ook een gratis educatief Webinar aanbieden. Gelieve hier te registreren voor meer informatie: GMS vs NON-GMS and other Android topics.

Contact JLT Mobile Computers voor meer informatie over de nieuwe JLT6012A, bezoek www.jltmobile.com of loop even binnen op SITL stand no. C72 om meer te weten te komen over het volledige portfolio van robuuste IT computer oplossingen van het bedrijf.

Lezersvragen Perscontact JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en fabricage slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

Bijlage