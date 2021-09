English French

ENTECH lance son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris pour accélérer le déploiement de ses technologies en faveur de la transition énergétique

S tockage d’énergie, H ydrogène vert, I ntelligence artificielle : Entech maîtrise les technologies nécessaires à l’intégration massive des énergies renouvelables au sein du mix énergétique.

Objectif de croissance du chiffre d’affaires de 80% pour l’année en cours, soit 17 M€ déjà entièrement sécurisé par le carnet de commandes .

Taille initiale de l'offre : environ 22 millions d’euros 1 , par émission d’actions nouvelles pouvant être porté à environ 25,3 M€ 1 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension .

Cession d'actions existantes pour un montant maximum d’environ 3,8 M€ par les actionnaires actuels de la Société en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation ;

Fourchette indicative de prix : entre 5,91 euros et 7,99 euros par action.

Engagements de souscription de la part d’investisseurs institutionnels pour 1 3 ,1 millions d’euros, soit 60 % du montant initial de l’offre 1

Conversion au prix de l’offre , dans un délai de six mois maximum , des obligations convertibles souscrites par un fonds géré par Epopée Gestion pour 3M€ en septembre 2021 pour un nombre d’actions compris entre 375 469 et 507 614.

Création , dès la réalisation définitive de l’opération, de 410 400 actions issues de la conversion des obligations convertibles souscrites par UNEXO et FORCE 29 en novembre 2018

Souscription ouverte du 1 4 septembre au 2 8 septembre à 17h00 pour l’Offre à Prix Ouvert et jusqu’au 29 septembre à 12h00 pour le placement global.

Eligibilité : PEA, PEA-PME, réduction d’impôt sur le revenu, Entreprise innovante.

Quimper, le 14 septembre 2021 – Entech, la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 13 septembre 2021 sous le numéro 21-395 le prospectus relatif à l’introduction en bourse d’Entech.

« L'accélération des énergies renouvelables au sein du mix énergétique est rendue possible par la technologie : la mission d'Entech est de permettre cette transition en s’appuyant sur un savoir-faire pointu dans la maitrise des EnR et de leurs particularités. Avec plus de 230 projets réalisés en 5 ans, une technologie et un modèle économique validés, Entech ambitionne de passer aujourd'hui à une nouvelle phase de développement. Grâce à l'intégration de compétences tant au niveau de la R&D qu’au niveau commercial, à des financements et à une visibilité accrue, nous pourrons déployer notre expertise sur des projets plus nombreux, plus importants, tout en couvrant une part plus large de la chaîne de valeur. Ce projet d’introduction en bourse intervient donc au bon moment pour soutenir l'accélération de notre développement. » déclare Christopher Franquet, PDG et cofondateur d’Entech.

Entech : rendre possible l’intégration massive des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables prennent une place de plus en plus importante dans le mix énergétique, ce qui crée de nouveaux enjeux technologiques, liés à leur intermittence. Les variations permanentes de puissance et de fréquence inhérentes à ces sources d’énergies perturbent aujourd’hui les réseaux électriques et menacent leur stabilité. Le métier d’Entech est d’apporter aux producteurs d’énergie les solutions technologiques qui rendent possible la poursuite de l’intégration massive des EnR.

Entech a pour activités principales la conception, le développement et l’industrialisation de solutions de production et de stockage d’énergies renouvelables, dotées de systèmes intelligents de pilotage et de gestion des réseaux électriques. Cette combinaison d’expertises pointues permet à ses clients d’augmenter l’efficience de leurs installations - notamment en réduisant le temps de réaction des systèmes d’énergie - optimisant ainsi la gestion des charges et le retour sur investissement. Entech opère aussi bien sur des installations reliées aux réseaux existants (on grid) que hors réseau (off grid) et fournit des solutions de production et de stockage d’hydrogène vert (c’est-à-dire provenant d’énergies renouvelables). La capacité de la société à faire fonctionner l’ensemble de ces technologies et équipements complexes dans la plus grande efficacité, quelle que soit leur localisation et leur mode opératoire, notamment grâce à des solutions logicielles propriétaires, est un facteur clé de la réussite d’Entech.

Déjà de nombreuses références après 5 ans d’existence

Depuis sa création en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 230 projets au niveau local, national et international (Afrique, Asie), pour le compte des leaders du marché de l’énergie. L’activité se déploie essentiellement en France métropolitaine et dans les DROM-COM ainsi qu’en Afrique de l’Ouest pour l’activité microgrids (micro-réseaux). Ses clients sont les développeurs, producteurs, opérateurs d’énergie, ainsi que les collectivités.

La capacité d’innovation a été reconnue par de nombreux prix : Entech a ainsi été lauréat Green Tech Verte en 2016, lauréat InnoEnergy en 2018 et lauréat du concours innovation ADEME en 2018. Très récemment, Entech a été désignée par la mission French Tech, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, comme une des 20 pépites françaises du programme Green20, réunissant les nouveaux champions technologiques de la transition écologique disposant d'un solide potentiel de croissance.

Une base technologique et commerciale porteuse d’une forte croissance

Avec un bureau d’étude de 35 ingénieurs spécialisés qui représentent plus de la moitié des effectifs (68 collaborateurs à date), Entech détient une forte capacité d’innovation qui lui permet d’accompagner, voire de devancer, les tendances technologiques d’un marché en pleine évolution. L’expérience acquise sur ses dizaines de projets lui permet aussi de proposer au marché des solutions clés en main réplicables, favorisant l’accélération du développement et une rentabilité des projets croissante.

La concentration de ses compétences transverses en matière de stockage, de conversion et de pilotage intelligent de l’énergie à travers une solution logicielle intégrant big data et machine learning, font d’Entech un acteur de pointe du marché des EnR. Ce savoir-faire est réuni au sein de son nouveau siège, la E-Factory inaugurée en mars 2021, qui est à la fois un outil industriel puissant et vertueux, mais aussi un démonstrateur du bénéfice technique et économique de la transition énergétique systémique. Il illustre notamment la capacité d’accélération d’Entech dans ses trois domaines d’activité : le stockage de l’énergie renouvelable, la production et le stockage de l’hydrogène vert et la conception et l’installation de centrales photovoltaïques

Objectif 2021 de 17 M€ de chiffre d’affaires déjà sécurisé, 130 M€ à horizon 2025

Grâce aux moyens financiers et à la visibilité apportés par la Bourse, la Société a pour ambition d’atteindre à l’horizon 2025 (exercice clos le 31 mars 2026) un chiffre d’affaires d’environ 130 M€ et une marge d’EBITDA de l’ordre de 20%. Cette accélération s’appuie sur :

L ’ accélération du déploiement commercial et le renforcement des programmes de formation, avec notamment le recrutement de 30 commerciaux et l’ouverture de nouveaux bureaux en France et à l’international (8M€);

et le renforcement des programmes de formation, avec notamment le recrutement de 30 commerciaux et l’ouverture de nouveaux bureaux en France et à l’international (8M€); la consolidation de l’avance technologique à travers une politique de R&D active, portant notamment sur le développement des outils logiciels et l’industrialisation des produits, notamment liés à l’hydrogène vert et à la mobilité électrique (8M€) ;

à travers une politique de R&D active, portant notamment sur le développement des outils logiciels et l’industrialisation des produits, notamment liés à l’hydrogène vert et à la mobilité électrique (8M€) ; la généralisation des projets de co-développement , avec les acteurs institutionnels des territoires et les développeurs-opérateurs privés, afin de se positionner en amont sur les projets et accroître ainsi la récurrence des revenus (3,8M€) ;

, avec les acteurs institutionnels des territoires et les développeurs-opérateurs privés, afin de se positionner en amont sur les projets et accroître ainsi la récurrence des revenus (3,8M€) ; le remboursement anticipé des OCA 2 (souscrites en novembre 2018 par UNEXO et FORCE 29) (0,5 M€)

En cas de limitation de l’Offre à 75% (produit net estimé de 12,6 M€ sur la base d’un Prix d’Offre en bas de fourchette de prix), le produit net à percevoir (auquel il faut ajouter les 3M€ encaissés suite à la souscription en septembre 2021 d’un emprunt obligataire convertible par le FPCI Epopée Transitions 1, portant la trésorerie disponible à 15,5M€) serait affecté prioritairement au remboursement anticipé des OCA 2 pour 0,5M€, et le solde à parts égales (soit 7,5M€) aux objectifs d’accélération du déploiement commercial et de renforcement des programmes de formation ainsi qu’à la consolidation de l’avance technologique de la Société à travers une politique de R&D active. L’autofinancement généré par la Société comblera le million d’euros (différence entre le besoin de 8M€ et les 7,5M€ disponibles pour les 2 principaux objectifs) nécessaire. La limitation de l’Offre à 75% ne remettra pas en cause la stratégie de la Société ni la vitesse de son déploiement. Les objectifs de chiffre d’affaires (130M€) et d’EBITDA (>20%) pour 2025 ne seraient pas remis en cause.

Entech a généré 9,4 M€ de chiffre d’affaires en 2020 (exercice clos le 31/03/2021) et prévoit de réaliser sur l’exercice en cours 17 M€ de chiffre d’affaires, déjà entièrement sécurisé par les commandes reçues.

Le développement d’Entech s’inscrit dans une démarche de développement durable, illustrée notamment par la notation extra-financière de la Société réalisée par EthiFinance en mars 2021 sur les familles de critères Environnement, Social et Gouvernance, qui s’élève à 77/100. Cette note correspond à un niveau de performance « Exemplaire » sur l’échelle de notes Gaïa Rating / EthiFinance.

Conversion des obligations convertibles

Entech a procédé :

à l’émission, en novembre 2018, d’un emprunt obligataire convertible en actions OCA 1 (3% à échéance 2025 et dont les souscripteurs se sont engagés à convertir en actions le jour de la remise du certificat du dépositaire des fonds correspondant à l’augmentation de capital intervenue dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société) d’un montant nominal de 500 K€ souscrit par UNEXO et FORCE 29. La conversion de ces obligations convertibles se fera sur la base d’une OCA 1 pour 480 actions Entech, entrainant l’émission de 410 400 actions de la Société ;





à l’émission, en septembre 2021, d’un emprunt obligataire convertible en actions OCA 2021 (3% à échéance 2022) d’un montant nominal de 3 M€ souscrit par un fonds géré par Epopée Gestion. La conversion de ces OCA 2021 entrainerait la création d’un nombre d’actions compris entre 375 469 et 507 614 suite à l’IPO.





Dispositifs fiscaux

Les versements au titre de la souscription directe au capital d'Entech peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25%, en application de l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts et dans le cadre de la loi de finances 2019. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de cette réduction d'impôt sur le revenu sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

Entech annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Entech peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Entech est par ailleurs labellisée Entreprise innovante par Bpifrance.

Mise à disposition du prospectus

Le Prospectus approuvé par l’AMF le 13 septembre 2021 sous le numéro 21-395 est disponible sur le site Internet de la Société (ipo.entech-se.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande auprès du siège social de la Société, ZA Menez Prat - 11 allée Jean-François de la Pérouse - 29000 QUIMPER. L’approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Facteurs de risque

Tout investissement en actions comporte des risques et des avantages potentiels. Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du Prospectus, notamment les risques liés à l’expansion de la société sur des marchés émergents et le risque clients, avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient également avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou partie de leur investissement.

Partenaires de l’opération

Listing sponsor Chefs de file et Teneurs de Livre

Associés Conseil juridique Communication financière

A propos d’Entech

Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.

Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 230 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 68 salariés.

Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.



Principales modalités de l'opération

Caractéristiques de l’action

Marché : Euronext Growth® Paris - Compartiment « Offre au public »

Libellé : ENTECH – ISIN : FR0014004362 – Mnémonique : ALESE

ICB Classification : 60102020 - Renewable Energy Equipment – LEI : 969500A2Z14AVX87BU73

Fourchette indicative de prix

Entre 5,91 € et 7,99 € par action. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix de l’offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative.

Taille initiale de l’offre

L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché d'un nombre de 3 165 468 actions nouvelles à émettre, pouvant être porté à 3 640 288 actions nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension, complétées le cas échéant par 546 043 actions existantes pouvant être cédées dans le cadre de l'Option de Surallocation.

Montant brut de l’opération (sur la base du prix milieu de fourchette)

22 M€ environ de produit brut issu de l'émission des actions nouvelles susceptible d'être porté à 25,3 M€ environ en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.

3,8 M€ environ de produit brut issu de la cession d'actions existantes par les actionnaires actuels dans le cadre de l'option de surallocation.

Structure de l’offre

Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques Fraction d'ordre A1 : de 1 action jusqu'à 250 actions incluses Fraction d'ordre A2 : au-delà de 250 actions

Placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : un placement en France ; et un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie.



Engagements de souscription

La société a reçu des engagements de souscriptions à l'Offre pour un montant total de 13,115 M€2 :

Engagements de souscription en numéraire MIROVA 6 000 000,00 € CDC 2 360 966,85 € Eiffel INVESTMENT GROUP 2 000 000,00 € VATEL CAPITAL 2 000 000,00 € INOCAP Gestion 355 000,00 € IMHOTEL 400 000,00 € TOTAL 13 115 966,85 €

Engagements d’abstention et de conservation

Engagement d'abstention de la société : 180 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Offre.

Engagement de conservation des dirigeants fondateurs (i.e. SAS ENJOY et SAS MEFASUDE) et des actionnaires financiers (i.e. FORCE 29 et UNEXO) : 365 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, à l'exception, le cas échéant, des cessions susceptibles d'intervenir au titre de l'exercice de l'option de surallocation.

Calendrier indicatif

13 septembre 2021 Approbation du Prospectus par l'AMF

14 septembre 2021 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement global

28 septembre 2021 Clôture de l'Offre à Prix Ouvert à 17 heures (souscriptions aux guichets) et à 20 heures (souscriptions par Internet)

29 septembre 2021 Clôture du Placement global à 12 heures (heure de Paris), fixation du prix de l'Offre et diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l'Offre et le résultat de l'Offre

1er octobre 2021 Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement global

4 octobre 2021 Début des négociations des actions de la société sur Euronext Growth

28 octobre 2021 Date limite d'exercice de l'option de surallocation

Intermédiaires et conseils financiers

ALLEGRA FINANCE : Listing Sponsor

PORTZAMPARC, TP ICAP : Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Pièce jointe