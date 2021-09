Tehing Nordecon AS aktsiatega

English Estonian

Toomas Luman omab otse ja läbi tema poolt kontrollitavate äriühingute kokku 70% Nordic Contractors AS aktsiatest. Nordic Contractors AS, millele kuulub 54,31% Nordecon AS-i aktsiatest, võõrandab 14.09.2021 Nasdaq Tallinna börsi vahendusel turuhinnaga 650 000 talle kuuluvat Nordecon AS-i aktsiat Toomas Lumanile. Tehingu tulemusena omandab Toomas Luman 2,01% Nordecon AS aktsiatest.

Võõrandamise tulemusel ei toimu olulise osaluse muutust.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 680 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.