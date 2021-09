Neue Datenkollaboration zwischen Nielsen und PubMatic

English French German

LONDON und HAMBURG, Germany, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nielsens Audience-Data ist ab sofort über Audience Encore™ von PubMatic verfügbar. Das geben Nielsen und PubMatic heute bekannt. Advertiser erhalten Zugriff auf datenangereichertes Premium-Omnichannel-Inventar für präzises Targeting und bessere Performance.



Dank der Data-Kollaboration profitieren Marken von PubMatics großer Reichweite und ermöglichen Advertisern, ihr Publikum auf allen digitalen Kanälen anzusprechen. Die Partnerschaft von PubMatic und Nielsen macht es Marken möglich, auf die Premium-Audience-Daten von Nielsen sowie die damit verbundenden Insights in Verbraucherverhalten, -vorlieben und -kaufentscheidungen zuzugreifen. Die umfangreichen Audience-Daten von Nielsen haben eine einzigartige Breite und Tiefe und umfassen proprietäre Fast Moving Consumer Goods (FMCG)-Daten, Kreditkartentransaktionsdaten, psychografische Daten, sowie Insights in Intent und Interessen.

Die Daten von Nielsen können über Audience Encore™ von PubMatic abgerufen werden – eine Audience-Plattform, die Vermarkter unterstützt, Kampagnen auf der Basis einzigartiger Addressable Audience-Daten in Premium-Omnichannel-Inventar auszuliefern.

„Marken müssen ständig um die Aufmerksamkeit der Verbraucher kämpfen. Audience-Daten und -Insights spielen eine wichtige Rolle dabei, die Verbraucher genau dann anzusprechen, wenn sie am empfänglichsten für Werbung sind“, sagt Maureen Stapleton, International Commercial Leader, Nielsen Marketing Cloud. „Im Zuge der Zunahme von programmatischen Premium-Deals ist die Notwendigkeit, qualitativ hochwertige Datensätze mit Premium-Inventar zu bündeln, wichtiger denn je. Die Partnerschaft zwischen Nielsen und PubMatic bietet Marketern ein hohes Maß an Consumer Intelligence und optimiert gleichzeitig ihre Werbeinvestitionen über alle Touchpoints der Consumer Journey hinweg.“

„Mit Hilfe der Nielsen-Daten, die jetzt über PubMatics Audience Encore™ verfügbar sind, können unsere Kunden ihre Medienkampagnen erweitern und neue, relevante Audiences erreichen“, sagt Ekkehardt Schlottbohm, Vice President Central & Northern Europe bei PubMatic. Mark Williams, Director, EMEA – PubMatic Audience and Data Solutions ergänzt: „Unser Ziel ist es, die Art und Weise, wie Vermarkter und Dateneigentümer Audience-Data austauschen, grundlegend zu verändern. Das tun wir, indem wir Dateneigentümern mehr Kontrolle und Advertisern einen besseren Return on Investment (ROI) geben. Für Retail-Marken ist dies eine spannende Möglichkeit, die Verbraucher bereits im Vorfeld wichtiger Shopping-Aktionen wie Black Friday und Cyber ​​Monday anzusprechen, um so sicherzustellen, dass sie beim Kaufabschluss vom Verbraucher berücksichtigt werden.“

Mit Nielsen-Daten angereicherte PubMatic-Auction Packages oder private Marktplätze (PMPs) lassen sich von Werbetreibenden für datenbasiertes Contextual Targeting über das gesamte Premium-Inventar hinweg nutzen. So können Advertiser Medien identifizieren und bei solchen Publishern kaufen, die für die individuellen Marken die relevantesten Addressable Audiences bereitstellen. Die Advertiser reduzieren unnötige Werbeausgaben und konzentrieren ihr Budget auf Premium-Inventar, um die Effektivität ihrer Kampagnen zu maximieren.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist ein weiterer Schritt von PubMatic, Werbetreibenden einen ganzheitlichen, datenschutzorientierten Ansatz zur Nutzung von Premium-Audience Data für effektives Targeting in einer Zukunft ohne Third-Party-Cookies anzubieten.



Über PubMatic

PubMatic, Inc. (Nasdaq: PUBM) liefert Publishern als bevorzuge Sell-Side-Plattform für Agenturen und Advertiser überdurchschnittliche Umsätze. Die Cloud-Infrastrukturplattform von PubMatic unterstützt App-Entwickler und -Publisher bei der Monetarisierung ihrer digitalen Werbung und gleichzeitiger Steigerung ihres ROI, indem Zielgruppen in markensicheren Premium-Umgebungen über alle Anzeigenformate und Endgeräte erreicht und angesprochen werden. Seit 2006 stellt PubMatic dazu eine effiziente, globale Infrastruktur bereit und ist führend an der Entwicklung programmatischer Innovationen beteiligt. Mit Mitarbeitern in der ganzen Welt aber ohne dezidierten Firmensitz betreibt PubMatic 15 Niederlassungen und acht Rechenzentren in Nordamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik.

Über Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ist ein führendes globales Daten- und Analyseunternehmen, das ein ganzheitliches und objektives Verständnis der Medienbranche bietet. Mit Angeboten wie Audience Measurement, Audience Outcome und Content, bietet Nielsen seinen Kunden und Partnern einfache Lösungen für komplexe Fragen und optimiert den Wert ihrer Investitionen und Wachstumsstrategien. Nielsen ist der einzige Anbieter von deduplizierten crossmedialen Audience Measurement-Lösungen. Für Nielsen gilt “Audience is Everything™”. Wir setzen uns dafür ein, dass jede Stimme zählt. Als S&P 500-Unternehmen bietet Nielsen Mess- und Analysedienste in fast 60 Ländern an. Erfahren Sie mehr unter www.nielsen.com oder www.nielsen.com/investors und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.