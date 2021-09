Nielsen et PubMatic s’associent pour aider les annonceurs à mieux exploiter les données d’audience

English French German

PARIS, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les données d'audience de Nielsen « Nielsen’s audience data » sont désormais disponibles sur la plateforme Audience Encore™ de PubMatic, permettant ainsi aux annonceurs d’accéder à un inventaire premium omnicanal reposant sur des données ultra qualifiées, qui offriront un meilleur ciblage et des performances accrues.



Les annonceurs peuvent déjà s’appuyer sur la couverture étendue de PubMatic pour atteindre leurs audiences sur l’ensemble des canaux numériques. Grâce à cet accord, ils peuvent désormais avoir accès aux données d'audience de Nielsen, ainsi qu'à des informations complémentaires sur le comportement et les préférences d'achat des consommateurs.

Nielsen propose un éventail extrêmement riche et unique de données d'audience incluant des données sur les produits de grande consommation (FMCG), les transactions par carte de crédit, les intentions et les intérêts ou encore les critères psychographiques. Ces données peuvent désormais être accessibles depuis Audience Encore™ de PubMatic - plateforme qui permet aux annonceurs d’acheter des espaces publicitaires sur une base de données d’audience adressable au sein d’un inventaire omnicanal.

« Les marques sont en permanence en compétition pour gagner l’attention des consommateurs. Les données d’audience et enseignements associés jouent donc un rôle fondamental pour réussir à générer un engagement au moment précis où ils sont susceptibles d’être le plus réceptifs à une publicité » a déclaré Maureen Stapleton, VP Ventes Internationales au sein de Nielsen Marketing Cloud. « Alors que les achats programmatiques premium se multiplient, associer des données de qualité supérieure à un inventaire premium devient une nécessité. Le partenariat entre Nielsen et PubMatic offre aux annonceurs une compréhension beaucoup plus fine du consommateur, contribuant à l’optimisation de leurs investissements publicitaires sur tous les points de contact du parcours client. »

« L’intégration des données de Nielsen à Audience Encore™ de PubMatic permet à nos clients d’atteindre de nouveaux bassins d’audiences hautement ciblés pour leurs campagnes média », a commenté Mark Williams, Directeur EMEA Audience et Data Solutions au sein de PubMatic. « Notre ambition est de changer radicalement la façon dont les données d’audience sont monétisées aujourd’hui, en donnant davantage de contrôle aux propriétaires des données et un meilleur retour sur investissement (ROI) aux annonceurs. Pour les acteurs du retail, cela représente une opportunité unique de générer de l’engagement en amont de périodes d'achat clés comme le Black Friday et les fêtes de Noël, pour s’assurer d’être bien identifiés au moment où les consommateurs vont concrétiser leur achat."

Les données de Nielsen intégrées aux Auction Packages ou aux marketplaces privées (PMPs) de PubMatic offrent aux annonceurs la possibilité d'exploiter la puissance du ciblage contextuel au sein d’inventaires premium. Cela permet notamment aux annonceurs d'identifier et d'acheter des espaces publicitaires auprès d’éditeurs qui tentent d'attirer les audiences les plus adaptées à chaque marque. Les annonceurs ont ainsi la possibilité de limiter les dépenses publicitaires inutiles et de concentrer le budget sur l'inventaire premium, qui maximise l'efficacité des campagnes.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de PubMatic d'offrir aux annonceurs une approche holistique et respectueuse de la vie privée pour exploiter les données d'audience premium avec un ciblage efficace dans un avenir sans cookies tiers.

À propos de PubMatic



PubMatic (NASDAQ : PUBM) s’emploie à générer des revenus supérieurs pour les éditeurs en s’affichant comme la plateforme Sell-Side de choix pour les agences et les annonceurs. La plateforme PubMatic permet aux développeurs d’applications et aux éditeurs de maximiser la monétisation de leur inventaire publicitaire en programmatique, tout en permettant aux annonceurs d’augmenter leur ROI en touchant et en engageant leurs audiences cibles dans des environnements premium, en affinité avec la marque, et ce quels que soient les formats ou les appareils utilisés. Depuis 2006, PubMatic a développé sa propre infrastructure à travers le monde, tout en restant à la pointe de l’innovation programmatique. Avec des collaborateurs répartis dans le monde entier et sans siège social, PubMatic exploite 15 bureaux et huit datacenters en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

À propos de Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) est une société internationale de mesure & analyse des données qui fournit la vision la plus complète des consommateurs et marchés à travers le monde. Nielsen est divisée en deux business units. Nielsen Global Media fournit à l’écosystème des médias et de la publicité des mesures impartiales et fiables, qui permettent une compréhension commune et nécessaire de l’industrie. NielsenIQ (précédemment Nielsen Global Connect) fournit aux fabricants et distributeurs de la grande consommation des informations et points de vue pertinents, ainsi qu’une image exhaustive d’un marché complexe et en mouvement, dont les entreprises ont besoin pour innover et pour se développer.



Notre approche combine données propriétaires Nielsen et autres sources de données afin d’aider les clients à comprendre les événements en cours et à venir, et à tirer parti de ces connaissances. Nielsen, société du S&P 500, opère dans près de 100 pays à travers le globe, représentant plus de 90% de la population mondiale. Pour davantage d’informations, merci de consulter www.nielsen.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nielsen.com ou www.nielsen.com/investors et connectez-vous avec nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.