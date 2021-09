English Finnish

Eezy Oyj vahvistaa ulkomaisen henkilöstön maahantuontia ostamalla Triton Henkilöstöpalvelut Oy:n

Eezy Oyj vahvistaa ulkomaisen henkilöstön maahantuontia ostamalla Triton Henkilöstöpalvelut Oy:n, joka tuo Suomeen työvoimaa useasta Itä-Euroopan maasta. Vuonna 2018 perustetun Triton Henkilöstöpalvelut Oy:n liikevaihto on kasvanut nopeasti noin neljän miljoonan euron kokoluokkaan.

Eezyllä on pitkä kokemus työvoiman maahantuonnista; vuosittain sadat ulkomaalaiset osaajat työskentelevät suomalaista työnantajien palveluksessa, suomalaisin työehdoin. Nyt tehty kauppa monipuolistaa merkittävästi Eezyn hankintakanavia ja kasvattaa ammattilaisten joukkoa. Triton Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Samu Isosalo siirtyy kaupan mukana Eezy Oyj:n palvelukseen ja vastaa jatkossa Eezyn ulkomaisen työvoiman hankintakanavista ja toiminnan kehittämisestä.

”Näemme tämän kaupan välttämättömänä ja yhtenä tärkeimmistä keinoista ratkaista työvoimapulaa Suomessa. Tavoitteemme on palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin löytämällä ammattilaisia kasvavaan työvoimatarpeeseen. Tritonin osaavan tiimin avulla tulemme jatkamaan kansainvälisten hankintakanavien laajentamista ja työvoiman saannin helpottamista. Haluamme mahdollistaa työelämän onnistumisia myös Suomeen työn perässä tuleville ja tarjota ihmisläheisen tavan kotiutua lyhyeksi tai pidemmäksikin ajaksi”, kommentoi Eezy Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.



”Hienoa, että tiimimme on lyhyessä ajassa rakentanut toimivan ratkaisun asiakkaille työvoiman saantiin sekä sadoille ulkomaisille osaajille. Toimintamme ytimessä on läpinäkyvyys ja työntekijöistä huolehtiminen. Olen erittäin onnellinen, että tiimimme pääsee osaksi Eezyn positiivista joukkuetta ja Eezyn resursseilla voimme kehittää maahantuonnista entistäkin isomman ja paremman palvelun suomalaisille yrityksille”, Samu Isosalo kommentoi.

Kaupan odotetaan toteutuvan Q4:n aikana 2021.

