OKEx 通过创建DeFi Hub，以NFT Marketplace 加速推广 NFT的运用

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塞舌尔维多利亚, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币现货和合约产品交易所 OKEx （www.okex.com）今天宣布推出去中心化数字资产生态系统DeFi Hub。 其平台目前有两个核心产品： NFT Marketplace 和DeFi 主控页。



NFT Marketplace 是一个端到端 NFT 平台，旨在增强创作者创意和启发收藏家。 透过该平台，任何人都可以直接买卖 NFT，而 OKEx当中并无收取任何费用。 一个NFT市场更为独特的特色，是任何人都可以使用OKExChain （OEC） 或以太坊区块链，利用平台铸造任何类型的 NFT。

新推出的 NFT Marketplace 将可供销售NFT的用途，而创作者则可灵活设定该创作品的版税费用。 为表明 OKEx 对保护创作者利益作出的承诺，创作者的版税费用随后会就 NFT Marketplace次级市场上的每笔交易支付给创作者。 NFT 市场亦将允许用户导入在其他支持平台上产生的 NFT。

DeFi Hub 亦提供一种方式去检视及管理跨主要区块链网络和去中心化协议的分布式资产。 DeFi 主控页同时显示完整的产品组合检视图，以及数码收藏品的单独视图。

OKEx总监黎智凯（ Lennix Lai）就集团推出自家NFT Marketplace表示：「NFT 市场越来越受欢迎，因此需要一个管理 NFT 的综合系统。」 他继续说：

「透过 DeFi Hub，我们建立一个 NFT市场，让任何人都能轻松创造、交换和出售 NFT，来加速 NFT被广泛采用。 我们也很高兴能推出 DeFi主控页，为用户对其加密货币组合的透明度带来更优化的体验。」

关于 OKEx

OKEx成立于2017年，是全球领先的加密货币现货和合约产品交易所之一。 OKEx 采用创新的区块链技术，以重塑金融生态系统，并在市场上提供不少多元化而复杂的产品、解决方案和交易工具。 凭借其广泛的加密产品和服务、坚定不移的创新承诺和本地运营，为其用户提供更佳服务，OKEx 致力消除财务障碍，实现所有人共享的金融世界。