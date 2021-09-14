OKEx 透過建立DeFi Hub，以NFT Marketplace 加速推廣 NFT的運用

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塞舌爾維多利亞, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的加密貨幣現貨和合約產品交易所 OKEx (www.okex.com) 今天宣佈推出去中心化數字資產生態系統 DeFi Hub。其平台目前有兩個核心產品： NFT Marketplace 和 DeFi 主控頁。



NFT Marketplace 是一個端到端 NFT 平台，旨在增強創作者創意和啟發收藏家。透過該平台，任何人都可以直接買賣 NFT，而 OKEx當中並無收取任何費用。一個NFT市場更為獨特的特色，是任何人都可以使用OKExChain (OEC) 或以太坊區塊鏈，利用平台鑄造任何類型的 NFT。

新推出的 NFT Marketplace 將可供銷售NFT的用途，而創作者則可靈活設定該創作品的版稅費用。為表明 OKEx 對保護創作者利益作出的承諾，創作者的版稅費用隨後會就 NFT Marketplace次級市場上的每筆交易支付給創作者。NFT 市場亦將允許用戶匯入在其他支援平台上產生的 NFT。

DeFi Hub 亦提供一種方式去檢視及管理跨主要區塊鍊網絡和去中心化協議的分散式資產。DeFi 主控頁同時顯示完整的產品組合檢視圖，以及數碼收藏品的單獨視圖。

OKEx總監黎智凱（ Lennix Lai）就集團推出自家NFT Marketplace表示：「NFT 市場越來越受歡迎，因此需要一個管理 NFT 的綜合系統。」 他繼續說：

「透過 DeFi Hub，我們建立一個 NFT市場，讓任何人都能輕鬆創造、交換和出售 NFT，來加速 NFT被廣泛採用。我們也很高興能推出 DeFi主控頁，為用戶對其加密貨幣組合的透明度帶來更優化的體驗。」

關於 OKEx

OKEx 成立於 2017 年，是全球領先的加密貨幣現貨和合約產品交易所之一。OKEx 採用創新的區塊鏈技術，以重塑金融生態系統，並在市場上提供不少多元化而複雜的產品、解決方案和交易工具。憑藉其廣泛的加密產品和服務、堅定不移的創新承諾和本地營運，為其用戶提供更佳服務，OKEx 致力消除財務障礙，實現所有人共享的金融世界。