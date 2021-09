Sunwing annonce son retour à Cuba, une destination adorée des Canadiens, avec des vols au départ de plusieurs villes à travers le pays

English French

MONTRÉAL, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l’assouplissement des exigences d’entrée, l’augmentation du taux de vaccination à Cuba et les prix compétitifs des tests PCR avant le départ à 30 $ US par personne, Sunwing est heureux d’annoncer qu’il offrira des vols hebdomadaires vers Varadero et Cayo Coco, des destinations adorées des Canadiens. Dès octobre et novembre, le service hebdomadaire sera offert depuis plusieurs villes de départ au Canada, dont Montréal, Toronto, Calgary et Edmonton. Au cours de l’hiver, d’autres villes de départ canadiennes et destinations cubaines devraient être ajoutées pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs.



« Nous sommes heureux de permettre à nos clients de retourner sur les plages ensoleillées de Cuba cet automne sous notre aile » a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. Cuba fait partie intégrante de nos activités depuis le décollage de notre vol inaugural de Toronto vers Varadero en 2005. Notre programme pour Cuba a continué de grandir depuis, et au cours de la dernière décennie, Cuba est devenue l’une de nos destinations les plus populaires. Les destinations balnéaires de Varadero et Cayo Coco offrent toutes deux des plages sereines et des zones touristiques isolées pour des retraites relaxantes, loin de l’agitation des grandes villes. »

Les vols suivants seront offerts :

Entre Montréal et Varadero, les vendredis à partir du 8 octobre 2021.

Entre Montréal et Cayo Coco, les samedis à partir du 16 octobre 2021.

Entre Toronto et Varadero, les vendredis à partir du 8 octobre 2021.

Entre Toronto et Cayo Coco, les samedis à partir du 9 octobre 2021.

Entre Calgary et Varadero, les mardis à partir du 2 novembre 2021.

Entre Edmonton et Varadero, les mardis à partir du 2 novembre 2021.

Avec ses plages immaculées, son climat chaud et sa grande variété d’hôtels pour tous les styles de voyage, il n’est pas étonnant que Cuba attire les Canadiens amoureux du soleil année après année. Le Grand Memories Varadero est un choix populaire qui offre des activités palpitantes et une vaste plage, parfaite pour se faire bronzer et pour construire des châteaux de sable. Les vacanciers qui s’envolent vers Cayo Coco pourront séjourner au Iberostar Selection Playa Pilar, qui abrite des suites face à la mer et le seul terrain de jeux aquatiques de la région, ou encore, au Memories Flamenco Beach Resort, qui offre un éventail de sports nautiques, comme la plongée avec tuba et des croisières en catamaran.

De plus, tous les forfaits vacances réservés d’ici le 15 octobre 2021 pour des départs avant le 31 octobre 2021 comprendront la couverture pour la COVID-19 sans frais supplémentaires.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/530f7978-d927-4914-80be-fcdab3d536cb