Prima Solutions Canada se rapproche de Montréal et adopte une approche hybride du travail

English French

La filiale canadienne de Prima Solutions, insurtech mondiale dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, se rapproche de Montréal en déménageant dans la ville de Brossard, réputée pour son dynamisme. Après plus d’un an de 100% télétravail lié à la pandémie de la COVID-19, Prima Solutions adopte une approche hybride mêlant travail à distance et espace collaboratif de travail au sein des nouveaux locaux, afin de favoriser le bien-être et la performance de ses équipes mais également répondre à ses besoins en recrutement.

La société était installée depuis plus de 15 ans à Saint-Jean-Sur-Richelieu. Prima Solutions Canada est le centre de recherche et de développement dédié à Prima L&H, la plateforme cloud, dédiée à la santé, la prévoyance et l’assurance de prêt, qui gère l’ensemble du cycle de vie des produits d’assurance santé et prévoyance, individuelle et collective, avec une traçabilité et une sécurité complète sur toute la chaîne de valeur.

« Se réunir pour collaborer et créer une communauté est au cœur de notre culture. Depuis le début de la pandémie et du télétravail, des initiatives à la fois personnelles et d’entreprise se sont multipliées pour se rapprocher les uns des autres. Nous avons souhaité préparer l’après-COVID-19, et le déménagement s’inscrit dans notre volonté de se retrouver, sans écran interposé. Le dynamisme de la ville de Brossard correspondait aux critères que nous recherchions pour cette nouvelle étape de développement », explique Edouard Lefebvre, directeur général de la filiale canadienne de Prima Solutions.

Les nouveaux bureaux de Prima Solutions Canada se trouvent au : 4255 Boulevard Lapinière, bureau 208, Brossard (Qc) J4Z 0C7.