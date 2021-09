English Swedish



Pressmeddelande

Malmö, 14 september 2021

Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef

Acarix meddelar idag att företaget har rekryterat Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets ny etablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträder sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon kommer att ingå i Acarix AB:s ledningsgrupp.

Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech start-up bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet.

Per Persson, VD för Acarix, kommenterar: "Vi är oerhört glada att ha rekryterat Helen för att leda vår nya amerikanska verksamhet i denna intensiva och spännande fas för Acarix. Helen har en lång erfarenhet inom global försäljning och marknadsföring inom medicinsk teknik och läkemedelssektorn. Med hennes bakgrund och erfarenhet har vi rätt ledning på plats för att framgångsrikt driva försäljningen av CADScor® och etablera Acarix på den nordamerikanska marknaden."

Acarix AB:s helägda dotterbolag Acarix Inc. etableras i New York. Acarix CADScor® system erhöll sk. FDA De Novo godkännande i slutet av 2020 vilket nu möjliggör en kommersialisering på den amerikanska marknaden som uppskattas av bolaget ha en årlig potential överstigande SEK 10 miljarder.

För mer information, kontakta:

Per Persson, vd, e-post: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 13.00 CET.

Om Acarix:

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CAD-score på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än 10 minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga