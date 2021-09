Probe Metals renforce son équipe de direction avec la nomination d'un directrice infrastructures, environnement et développement durable

English French

TORONTO, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V: PRB) (OTCQB: PROBF) ("Probe" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Ann Lamontagne au poste de directrice infrastructures, environnement et développement durable.



Mme Lamontagne est ingénieure civile et détient un doctorat en environnement minier du département de génie des mines et de la métallurgie de l'Université Laval. Elle a travaillé pour plusieurs firmes de génie conseil dans le domaine minier, notamment SNC-Lavalin et Golder, et a fondé sa propre entreprise, Lamont Inc., en 2010. En tant que consultante, elle a participé à un large éventail de projets miniers, principalement en tant que directrice de projet pour des programmes géotechniques et environnementaux. Depuis 2007, elle est de plus en plus impliquée dans les processus d'autorisation des projets miniers, interagissant avec les promoteurs, les législateurs, les analystes gouvernementaux, les services juridiques et les parties prenantes. Sa carrière a été marquée par les nombreuses avancées de la législation minière, tant au niveau provincial que fédéral. Elle a travaillé pour plusieurs compagnies dont Nouveau Monde Graphite, Mason Graphite, Troilus Gold, Agnico-Eagle Mines, Sayona Mining, Maple Gold Mines, BlackRock Metals, ArcelorMittal, Canadian Malartic, Nemaska Lithium, Goldcorp, Xtrata et Probe Metals.

Yves Dessureault, directeur de l'exploitation de Probe, déclare : "Au nom de la direction, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Ann au sein de l'équipe de Probe. Elle jouera un rôle essentiel pour la société alors que nous continuons à faire progresser le projet de Val-d'Or Est vers le développement. L'étude économique préliminaire (PEA) que nous avons récemment publiée montre une exploitation minière aurifère robuste qui produira plus de 200 000 onces par an tout au long de la durée de vie de la mine, et nous nous efforçons d'avancer le plus efficacement possible vers l'obtention des permis et la construction. Ann sera chargée de veiller à ce que le projet soit développé conformément aux principes du développement durable et au bénéfice de nos parties prenantes. L'environnement est au cœur de nos valeurs et le projet doit être développé de manière à limiter tout impact négatif et à cibler des mesures d'atténuation efficaces pour assurer la viabilité du projet. Sa grande expérience en tant que directrice de projet et son implication dans les processus d'autorisation de projets miniers seront déterminantes pour accompagner l’équipe de Probe vers la concrétisation du projet de Val-d’Or Est."

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Eldorado Gold Corporation détient actuellement une participation d’environ 11.5 % dans la Société.

Actions émises: 133,233,431