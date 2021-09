English French

Atos crée un Centre d’excellence pour une transformation numérique plus rapide au sein du secteur des services financiers

Cette collaboration permettra aux clients d’accélérer leur modernisation grâce à la solution IBM Cloud for Financial Services.

Paris et Armonk (New York), le 14 septembre 2021 – Atos et IBM (NYSE : IBM) annoncent aujourd’hui leur ambition de renforcer leur relation mondiale afin d’aider les banques et assurances à répondre aux exigences accrues en matière de sécurité et de conformité réglementaire, alors qu’elles sont en train de migrer rapidement leurs charges de travail et leurs applications vers le cloud. Dans le but d’aider les entreprises à se moderniser pour répondre aux besoins de leurs clients, Atos et IBM ont pour ambition de soutenir les acteurs du secteur des services financiers grâce à la création d’un nouveau Centre d’excellence cloud Atos dédié à leur activité.

Alors que les institutions du secteur des services financiers tentent de trouver un équilibre entre innovation, en offrant des services à haute valeur ajoutée, et impératifs stricts en matière de sécurité et de conformité, les environnements cloud hybrides gagnent en importance. Pour aider le secteur des services financiers à passer à la vitesse supérieure, Atos souhaite migrer et moderniser les charges de travail essentielles aux activités de ses clients vers la solution IBM Cloud for Financial Services en s’appuyant sur ses protocoles cloud en matière de sécurité et de conformité. L’objectif : aider ses clients à réduire les risques et les barrières réglementaires qui ralentissent leur transformation et leur capacité à innover. La solution IBM Cloud for Financial Services est dotée de fonctionnalités de sécurité qui incluent une technologie informatique confidentielle ainsi qu’un chiffrement « Keep Your Own Key » étayé par un niveau de sécurité inégalé sur le marchéi, afin d’aider les institutions financières à garder le contrôle sur leurs données.

Le Centre d’excellence cloud d’Atos devrait ainsi mettre à disposition de clients son savoir-faire en matière de services financiers et de technologies fiables. Il réunira des spécialistes Atos dédiés, formés sur IBM Cloud for Financial Services, IBM Cloud Paks et Red Hat OpenShift, qui proposeront leur assistance en langue locale. Les efforts d’Atos pour soutenir le déploiement de son nouveau Centre d’excellence renforcent l’engagement de l’entreprise envers la modernisation des applications et la transformation vers le cloud hybride à grande échelle, le tout grâce à Atos OneCloud, une initiative innovante d'Atos visant à accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le Cloud grâce à un guichet unique d’offres avec une organisation et une mise sur le marché spécifiques au secteur. Atos propose également des services d’automatisation incluant l’automatisation robotique des processus, des workflows intelligents s’appuyant sur l’intelligence artificielle et la refonte des processus métier accélérée par IBM Cloud Pak for Data et IBM Cloud Pak for Integration.

Adrian Gregory, SEVP, Responsable monde Services Financiers & Assurance chez Atos, a déclaré : « Les institutions bancaires et les compagnies d’assurance sont aujourd’hui en train de migrer leurs applications vers le cloud à un rythme soutenu, la pandémie les ayant encouragés à privilégier le numérique face à l’évolution des tendances client et marché. Ce sentiment d’urgence doit s’accompagner d’une certaine détermination dans la sélection du partenaire idéal afin de libérer des opportunités à long terme. En combinant la puissance d’Atos OneCloud à celle de la solution IBM Cloud for Financial Services, nous pourrons jouer ensemble un rôle décisif dans l’accompagnement des acteurs du secteur des services financiers dans leur transformation, en les aidant à adresser leurs défis en matière de sécurité, de conformité et de résilience. »

Howard Boville, Responsable d'IBM Cloud Platform : « Alors que les institutions financières cherchent à se moderniser et à exploiter la puissance du cloud hybride et de l'IA, le besoin de sécurité et de conformité sur toutes les plateformes est primordial. IBM Cloud for Financial Services vise à adresser les risques auxquels le secteur est confronté avec des contrôles intégrés, axés sur les obstacles réglementaires qui ont historiquement entravé la transformation numérique. Le nouveau centre d'excellence Atos Cloud combinera les solutions de cloud hybride et d'IA d'IBM avec les experts sectoriels d'Atos formés et certifiés pour ces solutions, ainsi que des capacités d'automatisation pour accélérer l'innovation du secteur sans sacrifier la sécurité. »

Atos et IBM ont annoncé l’élargissement de leur relation mondiale en janvier 2021 afin d’aider leurs clients à accélérer leurs efforts de transformation numérique grâce au cloud hybride et à des solutions d’automatisation spécifiques à leur secteur, conçues pour accroître leur productivité et réduire leurs coûts.

Atos OneCloud comprend un ensemble unique de 10 offres qui aident ses utilisateurs à accélérer leur migration vers le cloud. Elle inclut également un éventail de services proposés en collaboration avec un écosystème de partenaires de classe mondiale, notamment IBM et RedHat, offrant des services de conseil en matière de cloud, un savoir-faire en termes de transformation des applications ainsi que des accélérateurs cloud préconçus, le tout étayé par les offres de cybersécurité de référence d’Atos.

Les déclarations concernant l'orientation et les intentions futures d'IBM sont susceptibles d'être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des buts et des objectifs.

Pour en savoir plus sur IBM Cloud for Financial Services, rendez-vous sur : www.ibm.com/cloud/financial-services.

***

A propos d’Atos:

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.



La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

i Basé sur le service Crypto Hyper Protect d'IBM, le seul service du secteur développé sur du matériel certifié FIPS 140-2 niveau 4. Le niveau 4 de sécurité FIPS 140-2 offre le plus haut niveau de sécurité défini dans cette norme.

Pièce jointe