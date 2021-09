SCI MarketView devient taq le Savoir automobile

English French

MARKHAM, Ontario, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SCI MarketView annonce que sa marque s’appelle désormais taq le Savoir automobile . Cette décision découle de la vision stratégique du chef de la direction Alan H. Bird et reflète l’évolution de l’entreprise qui vise à réinventer les fonctions de vente et d’achat d’automobiles. La philosophie commerciale de la société et son adaptation précoce à un marché automobile numérique permettent à taq de se développer et de croître.



En bouleversant la vente automobile, taq le Savoir automobile annonce une refonte complète des processus d’achat et de vente automobiles. L’ancien cède la place au nouveau dans toute l’industrie automobile et taq accélère ce changement.

« Depuis nos débuts sous le nom SCI MarketView, nous avons toujours visé à moderniser l’expérience d’achat », déclare Alan H. Bird, chef de la direction, taq le Savoir automobile. « Nos décennies de connaissances et d’expérience, notre compréhension innée de la valeur des données fiables et notre volonté de faire progresser certains secteurs de l’industrie automobile nous ont permis d’évoluer pour devenir taq le Savoir automobile. »

En notre qualité d’experts de la vente au détail, des prêts financiers et de la location concurrentielle, taq le Savoir automobile crée une façon plus intelligente de vendre des véhicules. Engagée, originale et implacable, la société se prépare à ce changement dans la façon dont l’entreprise fonctionne.

Parallèlement à ce changement de stratégie, l’entreprise réorganise sa direction et c’est maintenant John Currado qui occupe le poste de président. Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie et près d’une décennie avec taq, John est un leader en matière d’innovation et de technologie dans le domaine de la vente au détail automobile.

« Les membres de l’équipe taq ont un vif désir d’innover et je suis ravi de les diriger. Nous amènerons nos clients à mieux vendre à un nouveau type de consommateurs adeptes du numérique qui suivent chacun leur propre parcours d’achat », déclare John Currado, président, taq le Savoir automobile. « Notre équipe apporte une perspective unique, une ingéniosité stratégique et une intégrité inébranlable à chaque relation, permettant le même cheminement aux concessionnaires, aux prêteurs et aux constructeurs canadiens. »

taq prévoit dévoiler cet automne de nouveaux services actualisés visant à accélérer encore plus l’évolution numérique dans le secteur de l’automobile. Grâce au développement d’outils permettant d’améliorer l’industrie et l’expérience client, taq innove dans la vente automobile et crée un avantage concurrentiel pour l’avenir.

À propos de taq :

taq le Savoir automobile (anciennement SCI MarketView) se spécialise dans les solutions technologiques et personnalisables visant à améliorer tous les points de contact numériques du client durant son expérience d’achat. À titre de spécialiste dans la vente automobile au détail, le marketing numérique, la gestion des clients potentiels et la GRC, taq le Savoir automobile fournit une façon plus intelligente de vendre des véhicules. Engagée, originale et implacable, taq fait le lien entre le parcours en ligne et celui en personne, aidant ses partenaires à acquérir un avantage concurrentiel dans la vente automobile. En créant tout le nécessaire pour améliorer l’industrie et l’expérience client, taq le Savoir automobile bouleverse la vente automobile.

https://taqauto.com/

