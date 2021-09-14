新打造 的首个 CZMIL SuperNova解决方案，结合了同为世界领先的 CARIS 和 Optech 专业技术，向用户提供适用于海洋和陆地的综合性解决方案

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加拿大安大略省旺市, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne集团 宣布启动地理空间团队以及合并 Optech 和 CARIS 业务。 新的 Teledyne Geospatial 团队将 通过在业界领先的激光雷达传感器上集成世界知名的软件工作流，对海陆数据进行无缝处理提供整体解决方案。



早在 45 年前，Teledyne Optech 在先进激光雷达系统的设计、开发与生产上已处于世界领先水平。在过去的四十年间，Teledyne CARIS 已开发出针对海洋地理信息系统 (GIS) 领域的市场主导型软件。

此次合并将为用户提供一个有竞争力的数据采集至成果提交的整体解决方案。通过人工智能算法和优化的实时质量控制，实现生产效率大幅提升。与其他 Teledyne 业务的持续性合作进一步扩充了地理空间的业务范围。

来自 Teledyne Geospatial 的首个产品-CZMIL SuperNova，将集成Optech 的测深激光雷达与 CARIS 的综合数据处理软件，为用户提供全球最佳的测深激光雷达解决方案。

Teledyne Geospatial 市场营销部副总裁 Andy Hoggarth 解释道：“当今的业务需求使得用户越来越需要一整套更为综合的解决方案。将 Optech 与 CARIS 相结合便于我们利用双方公司世界领先的专业技术，打海陆整体解决方案 确保用户的行业竞争优势。”

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Teledyne Geospatial 成功合并了地理空间领域中两家企业独有的先进的硬件和软件专业技术。新团队为客户提供创新型集成解决方案。产品服务将包含整套交钥匙系统、集激光雷达和声呐为一体的工作流，以及一系列支持完整的数据采集的系统和解决方案。

编者注：

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Jennifer Parham

Jennifer.Parham@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8db7b45b-0e5d-4ac2-ae34-831a808bae40/zh-Hans