新的 Teledyne Geospatial 結合了世界頂尖的 CARIS & Optech 專家，為陸地和海洋提供綜合性解決方案

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

加拿大安大略省旺市, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 宣佈啟動地理空間小組，並統一其 Optech 和 CARIS 業務。新的 Teledyne Geospatial 小組將會提供整體性的解決方案，整合領先業界的光達感測器並結合世界知名的軟體工作流程，藉此順利地在地圖上標示陸地和海洋。



超過 45 年來，Teledyne Optech 一直是設計、開發和製造進階光達儀器的世界領導者。而 Teledyne CARIS 則在過去四十多年來為海洋 GIS 社群開發了主導市場的軟體。

這次的合作可在一個完整的工作流程內部對應並提供資料產品，向客戶提供競爭優勢。輕鬆收集和處理、一直到最終成品，都能透過效率驅動的 AI 演算法和即時品質控制而有所提升。目前與 Teledyne 業務的合作進一步延伸了地理空間功能。

CZMIL SuperNova 是 Teledyne Geospatial 的第一個產品，這整合了 Optech 的深海光達與 CARIS 的綜合性處理軟體，提供世界上效能最高的深海光達系統。

Teledyne Geospatial 的銷售與行銷副總 Andy Hoggarth 解釋道：「現今大家越來越期待業務內容能夠提供更加全面性的服務組合。將 Optech 和 CARIS 結合在一起，可讓我們充分運用兩間公司中世界頂尖的專家，確保我們能夠為陸地與海洋提供整體性解決方案，藉此讓客戶可以完全實現競爭優勢。

在 Intergeo 加入我們，位置在 Hall 020 攤位 C16。

Teledyne Geospatial 整合了地理空間領域中兩間獨特公司的硬體和軟體專家。新的小組向客戶提供創新的整合式解決方案。產品將包括啟鑰式系統、光達和聲納整合式工作流程，以及一系列支援整體性精確資料收集的系統和解決方案。

編輯注意事項：

如媒體需要採訪詢問，請聯絡：

Jennifer Parham

Jennifer.Parham@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8db7b45b-0e5d-4ac2-ae34-831a808bae40/zh-Hant