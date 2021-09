Konica Minolta lance la gamme AccurioPress C7100

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec plaisir que Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), un chef de file mondial des technologies d’impression, présente la gamme AccurioPress C7100. Ces presses numériques couleur intègrent une foule de technologies novatrices qui ouvriront des débouchés lucratifs. Automatisation intelligente, options de finition améliorées, qualité irréprochable, fonctions avancées et durabilité exceptionnelle : voilà des presses sophistiquées au service des clients, de véritables outils pour stimuler la croissance.



La toute nouvelle AccurioPress C7100 peut imprimer 100 pages par minute (ppm), tandis que l’AccurioPress C7090 atteint 90 ppm. Ayant pour objectif d’optimiser la performance, d’offrir de nouveaux produits d’impression avancés et de propulser l’ensemble des activités, la gamme AccurioPress C7100 satisfait davantage de clients et effectue plus de tâches en misant sur des technologies révolutionnaires gages de succès.

"Nous sommes ravis du lancement des successeurs très attendus de l’impressionnante gamme C6100 AccurioPress, un ensemble complet de stabilité, de fiabilité et de productivité," affirme Mario Mottillo, président de Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Fidèles à la mission de Konica Minolta, ces nouveaux modèles agiles aideront nos clients dans leur transformation en élargissant leurs possibilités de revenus."

Qualité irréprochable

Le nouveau toner Simitri V écologique de Konica Minolta est conçu pour la performance. Cette formule écoénergétique à fusion rapide qui exige peu de maintenance produit des impressions d’une superbe qualité sur un large éventail de supports de 400 g/m² ou moins. Avec une résolution d’impression équivalant à 3 600 x 2 400 ppp, le résultat est exceptionnel, même pour les tirages longs.

Fonctions avancées

L’impression recto verso automatique de bannières d’un maximum de 900 mm (35,4 po) et la prise en charge de supports gaufrés et texturés simplifie tellement la manipulation que même les projets les plus complexes peuvent être gérés par un seul opérateur.

Automatisation intelligente

En détectant instantanément le support utilisé, le capteur automatique intelligent IM-101 en option réduit considérablement les délais de production. Parallèlement, le module intelligent d’optimisation de la qualité IQ-501 en option assure en temps réel l’uniformité parfaite des couleurs et du repérage avant-arrière de chaque impression. Sans avoir besoin de recalibrer ni d’inspecter pendant le tirage, les utilisateurs profitent de données d’image pouvant maintenant être comparées directement aux données lues par l’IQ-501. L’inspection des impressions de données variables en temps réel permet de repérer tout changement dans le texte ou les images et d’ajuster instantanément les couleurs et le repérage.

Finition améliorée

Fidèle à l’image de la marque AccurioPress, la gamme C7100 comporte un vaste éventail d’options de finition et d’autres fonctions, en plus des opérations d’assemblage de livrets, d’agrafage, de reliure allemande et de reliure en fil métallique. Lancée avec retentissement sur l’imprimante de production à grand volume C14000, la TU-510 de Konica Minolta, la toute première unité de massicotage en ligne dans le monde, est également offerte sur la gamme AccurioPress C7100. La TU-510 comprend un massicot et un traçoir quatre bords en ligne qui permettent la finition d’impressions à marge perdue pour le papier long, les livrets et le publipostage, avec une fonction spéciale pour le découpage de cartes professionnelles.

Durabilité exceptionnelle

La fiabilité engendre la rentabilité. Les nouvelles technologies intégrées à l’appareil comprennent un tambour lubrifié durable, des fils Corona doubles avec nettoyage automatique, une solution optimisée de transport du papier et un système de repérage à double oscillation pour une compatibilité du papier et une précision de l’alimentation améliorées.

La gamme AccurioPress C7100 est conçue pour les ateliers d’impression hautement réactifs qui repensent l’agilité. Les clients peuvent choisir entre plusieurs interfaces de contrôle frontales d’EFI, de Creo et de Konica Minolta afin de trouver celle qui répond pleinement à leurs besoins.

Favoriser l’expansion et la simplification des activités

Ces nouveaux modèles contribuent à la mission de Konica Minolta, soit d’aider ses clients à se transformer dans des industries et des secteurs variés, en anticipant les problèmes potentiels et en créant des solutions collectives. Regorgeant de fonctions d’une efficacité remarquable, ces appareils font forte impression et favorisent l’expansion et la simplification des activités des clients.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

