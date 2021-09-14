Oculii 宣布获得通用汽车战略投资，以加速用于毫米波雷达感知的 AI 软件的开发

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俄亥俄州代顿市, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculii今天宣布获得GM Ventures的战略投资，后者是General Motors旗下的投资部门，专注于投资与汽车出行相关的初创企业，开发用于未来车辆应用、制造设施和运营业务的先进技术。Oculii拥有独特的虚拟孔径成像™软件。它不仅拥有经过市场验证的雷达可靠性，并且指数级提高了雷达角分辨率。该技术可部署在任何雷达硬件平台上，实现高性能全天候感知及探测，可以满足全球汽车公司的需求。



Oculii联合创始人兼首席执行官Steven Hong表示：“作为全球汽车行业的领导者，通用汽车已在多个系列生产平台上部署了数百万个雷达。我们很高兴能够从他们丰富的经验中学习，同时也帮助他们作为汽车及无人驾驶安全领域的领军者加速发挥作用。”

“General Motors致力于投资和实施能够支持公司实现零事故、零排放和零拥堵世界的更广泛愿景的技术，我们与Oculii的合作就是为了推进雷达技术以支持这项工作，”GM Ventures董事总经理Wade Sheffer表示，“Oculii 独特的 AI 软件技术可以加速实现下一代感知技术的性能提升，从而加强自动驾驶安全性。”

关于Oculii

Oculii正在创建下一代雷达AI软件平台。与传统解决方案相比，此平台的角分辨率可实现指数级提升，探测距离更远、精度更高、成本更低 - 从而提高安全性和可靠性。自动驾驶汽车的未来取决于高性能、全天候、低成本和可规模化的感知技术，Oculii正将这种技术带向全世界。公司已通过领先的投资机构和战略合作伙伴筹集到8000多万美元的资金。公司总部位于俄亥俄州代顿，在硅谷和北京设有办事处。如需更多信息，请访问www.oculii.com。

关于GM Ventures

GM Ventures 致力于投资于汽车出行相关的、将用于通用汽车的车辆、制造设施和运营业务中的先进技术初创企业。 我们专注于支持能推动创新及影响未来出行的关键技术。

媒体联络人：Jillian Smith，jillian@propllr.com

本通告随附视频请见：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/924d7458-fdf3-46f8-804e-9c894a9d45a2

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