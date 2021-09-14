Oculii宣佈獲得通用汽車戰略投資，以加速用于毫米波雷達感知嘅AI軟件嘅開發

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俄亥俄州代顿市, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculii今日宣佈獲得GM Ventures嘅戰略投資，後者係General Motors旗下嘅投資部門，專注於投資與汽車出行相關嘅初創企業，開發用于未來車輛應用、製造設施和運營業務嘅先進技術。 Oculii擁有獨特嘅虛擬孔徑成像™軟件。 它不僅擁有經過市場驗證嘅雷達可靠性，並且指數級提高了雷達角分辨率。 該技術可部署喺任何雷達硬件平台上，實現高性能全天候感知及探測，可以滿足全球汽車公司嘅需求。



Oculii聯合創始人兼首蓆執行官Steven Hong表示：并作為全球汽車行業嘅領導者，通用汽車已喺多個系列生產平台上部署了数百万个雷達。 我哋好开心能夠由佢哋豐富嘅經驗中學習，同時也幫助佢哋作為汽車及無人駕駛安全領域嘅領軍者加速發揮作用。 ”

"General Motors致力於投資和實施能夠支持公司實現零事故、零排放和零擁堵世界嘅更廣泛願景嘅技術，我哋與Oculii嘅合作就係為咗推進雷達技術以支持呢項工作，"GM Ventures董事總經理Wade Sheffer表示，"Oculii獨特嘅AI軟件技術可以加速實現下一代感知技術嘅性能提升，從而加強自動駕駛安全性。 ”

關於Oculii

Oculii創建下一代雷達AI軟件平台緊。 與傳統解決方案相比，此平台嘅角分辨率可實現指數級提升，探測距離更遠、精度更高、成本更低-從而提高安全性和可靠性。 自動駕駛汽車嘅未來取決於高性能、全天候、低成本和可規模化嘅感知技術，Oculii正把呢種技術帶向全世界。 公司已通過領先的投資機構和戰略合作伙伴籌集到8000多萬美金嘅資金。 公司總部位於俄亥俄州代頓，在矽谷和北京設有辦事處。 如需更多信息，請訪問 www.oculii.com。

關於GM Ventures

GM Ventures 致力於投資於汽車出行相關嘅、將用于通用汽車嘅車輛、製造設施和運營業務中嘅先進技術初創企業。 我哋專注於支持能推動創新及影響未來出行嘅關鍵技術。

媒體聯絡人：Jillian Smith，jillian@propllr.com

本通告隨附視頻請見：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/924d7458-fdf3-46f8-804e-9c894a9d45a2

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