TELUS Capital de risque est reconnue comme un chef de file mondial en matière de diversité et d’inclusion

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Capital de risque , l’organe d’investissement stratégique de TELUS et l’un des fonds de capital de risque d’entreprise les plus dynamiques au Canada, a reçu la certification de niveau 2 de la norme Diversity VC pour son travail de promotion de la diversité et de l’inclusion dans le secteur mondial du capital de risque et du capital de risque d’entreprise.



La norme Diversity VC est un processus d’évaluation et de certification qui établit un point de référence se rapportant aux meilleures pratiques en matière de diversité et d’inclusion dans le secteur du capital de risque et envoie un message dans le reste de l’écosystème indiquant qu’un fonds respecte les meilleures pratiques en matière de diversité et d’inclusion. TELUS Capital de risque est le premier fonds de capital de risque au Canada et la première société de capital de risque d’entreprise en Amérique du Nord à recevoir une certification de niveau 2 de la norme Diversity VC, laquelle est accordée aux fonds qui ouvrent la voie au changement concernant les politiques de diversité et d’inclusion.

« À TELUS, nous sommes déterminés à promouvoir et à mettre en valeur la diversité et l’inclusion au sein de l’équipe, de l’entreprise et des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons, affirme Mario Mele, vice-président de la stratégie d’entreprise, TELUS Capital de risque. Au cours des 30 dernières années, TELUS a réalisé des progrès importants pour mettre la diversité et l’inclusion au premier plan et intégrer ces aspects à toutes ses activités, qu’il s’agisse de l’élaboration de nouveaux produits et services pour les clients, du perfectionnement professionnel ou du développement communautaire. »

TELUS Capital de risque a une longueur d’avance dans le secteur, car il s’agit de l’un des rares fonds de capital de risque en activité au Canada qui s’engage à promouvoir et à mettre en valeur la diversité et l’inclusion au sein de son équipe et qui s’assure que les sociétés faisant partie de son portefeuille respectent la même norme élevée.

« Nous sommes honorés d’être considérés comme une entreprise qui donne l’exemple dans le secteur du capital de risque, non seulement au Canada, mais à l’échelle mondiale, ajoute M. Mele. TELUS Capital de risque investit dans les chefs de file d’aujourd’hui et de demain, des entreprises à la fois inclusives, novatrices et flexibles. Nous collaborons étroitement avec les sociétés faisant partie de notre portefeuille afin de faire progresser leurs initiatives en matière de diversité et d’inclusion. »

Croyant fermement que la diversité et l’inclusion favorisent aussi l’innovation et la réussite des entreprises, TELUS Capital de risque permet aux sociétés faisant partie de son portefeuille d’accéder à des outils, à des ressources et à des réseaux qui, selon les meilleures pratiques et l’expérience des entreprises dans le secteur, les aident à réussir leurs propres initiatives de diversité et d’inclusion. Cela consiste notamment à :

établir des partenariats avec des organismes de promotion de la diversité et de l’inclusion, notamment Black Innovation Capital et le Black Innovation Program de l’incubateur DMZ ;

et le ; promouvoir des programmes et des politiques internes visant à réduire au minimum les préjugés au cours du processus d’investissement;

établir et mesurer des objectifs de diversité et d’inclusion qui sont intégrés à la stratégie d’investissement du fonds;

évaluer la diversité et l’inclusion dans l’ensemble du portefeuille chaque année.

La norme Diversity VC a été lancée le 9 septembre 2020 par 15 fonds de premier ordre de l’Europe et du Canada dans le but de fournir aux fonds de capital de risque les outils et les pratiques recommandées dont ils ont besoin pour élargir leurs réseaux et pour accorder du financement à des fondateurs sous-représentés, ainsi que les ressources nécessaires pour créer un environnement où les fondateurs et les collègues de tous les horizons sentent qu’ils ont leur place dans le secteur et dans l’écosystème où ils évoluent. La norme Diversity VC est propulsée par Diversity VC, un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion de la diversité et de l’inclusion dans le secteur du capital de risque, et par Diversio , une plateforme de renseignements sur les ressources humaines qui mesure, surveille et améliore la diversité et l’inclusion. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.diversity.vc .

Organe d’investissement stratégique de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), TELUS Capital de risque est un des fonds de capital de risque d’entreprise les plus actifs au Canada. TELUS Capital de risque investit mondialement dans des entreprises, du financement d’amorçage à la période qui précède le premier appel public à l’épargne, en se concentrant sur les technologies novatrices, comme les technologies agricoles, les technologies médicales, les produits de consommation connectés, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et la sécurité, pour intégrer de façon active de nouvelles solutions dans l’écosystème de TELUS. Dirigée par un groupe d’opérateurs, d’investisseurs et de cadres chevronnés, l’équipe de TELUS Capital de risque est déterminée à exercer une influence positive dans la société au moyen d’outils financiers et a investi dans plus de 90 entreprises à ce jour.

