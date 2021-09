DIAGNOS annonce un contrat de 3 ans avec la clinique ophtalmologique Cielo Vista au Mexique

English French

BROSSARD, Québec, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF) (FRA: 4D4A), un leader de la détection précoce de certains problèmes de santé critiques, annonce la signature d'un contrat de 3 ans avec Cielo Vista Eye Clinic (« Cielo »). DIAGNOS fournira sa plateforme CARA et permettra à Cielo de dépister ses patients pour l'œdème maculaire diabétique et la rétinopathie diabétique.



Cielo est une clinique ophtalmologique située dans la ville de Jerez, dans l'État de Zacatecas, au Mexique. Fondée en 1996, elle se spécialise dans les évaluations ophtalmologiques complètes, les services optométriques, le traitement des maladies oculaires et les microchirurgies. Cielo utilise déjà la version espagnole de notre plateforme CARA pour dépister leurs clients à risque tels que les patients diabétiques.

« La Clinique Cielo Vista est heureuse de s'associer à DIAGNOS pour supporter ses opérations de détection précoce des problèmes de santé liés au diabète. Nous avons validé la technologie de DIAGNOS par le biais d'un projet pilote et sommes maintenant heureux d'utiliser cette technologie à temps plein. Cela nous permettra de prendre en charge un nombre grandissant de patients atteints de cécité évitable due au diabète. » Dr. María López Vitolas et le Dr Jesús Rodríguez Pinedo, ophtalmologistes et fondateurs de Cielo Vista Eye Clinic. « Cielo est spécialisé dans le diagnostic, le traitement et le suivi de tout type de problème visuel, nous utilisons les techniques chirurgicales et la technologie les plus modernes pour détecter et corriger les pathologie de l'œil telle que la rétinopathie diabétique », a conclu Dre. López et le Dr Rodríguez.

« Notre objectif au cours des 3 prochaines années est d'aider Cielo à devenir la référence nationale pour la détection précoce des problèmes oculaires liés au diabète. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure dans laquelle nous soutiendrons activement notre partenaire dans ses opérations quotidiennes pour détecter et traiter la rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire. Chez DIAGNOS, nous nous engageons à collaborer avec des spécialistes et à fournir notre plate-forme d'IA pour aider à identifier rapidement et avec précision les diverses pathologies nécessitant des traitements ou une surveillance accrue. La rétinopathie diabétique est une maladie asymptomatique qui peut conduire à la cécité si elle n'est pas traitée à un stade précoce. » a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de la Clinique Cielo Vista

Cielo se consacré à fournir des services ophtalmologiques et optométriques. Elle se spécialise dans le diagnostic, le traitement et le suivi de tout type de problème visuel en utilisant les techniques et les technologies de fine pointe. Depuis plus de 20 ans, Cielo traite et sert plus de 16 000 patients et clients souffrant de problèmes oculaires par année. La clinique Cielo contribue quotidiennement au bien-être des membres de sa communauté.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur https://cielovistaojos.com/

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à ​ analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants: Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com.

