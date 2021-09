HIGHCO : transactions sur Actions propres du 6/09/21 au 10/09/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 6 au 10 septembre 2021

Paris, le 14 septembre 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 06/09/2021 FR 0000054231 1 000 6,10 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 07/09/2021 FR 0000054231 1 000 6,05 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 08/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,97 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 09/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,92 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 10/09/2021 FR 0000054231 1 000 5,90 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-06

07:25:20 FR 0000054231 6,14



EUR 200



XPAR jAj6AghFK4000ZC0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-06

07:25:25 FR 0000054231 6,14



EUR 200



XPAR jAj6AghFK9000ZL0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-06

07:25:35 FR 0000054231 6,10



EUR 200



XPAR jAj6AghFKJ000ZU0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-06

08:47:42 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AghGbl001cS0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-06

14:02:18 FR 0000054231 6,10



EUR 36



XPAR jAj6AghLWE005yY0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-06

14:02:18 FR 0000054231 6,10



EUR 164



XPAR jAj6AghLWE005yh0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

07:05:39 FR 0000054231 6,06



EUR 73



XPAR jAj6AghbUY000Ey0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

07:05:51 FR 0000054231 6,06



EUR 90



XPAR jAj6AghbUk000F70



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

07:17:09 FR 0000054231 6,06



EUR 37



XPAR jAj6Aghbfh000Mm0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

07:56:27 FR 0000054231 6,00



EUR 36



XPAR jAj6AghcHi000ix0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

08:19:02 FR 0000054231 6,04



EUR 85



XPAR jAj6Aghcda0013Z0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

08:19:02 FR 0000054231 6,04



EUR 60



XPAR jAj6Aghcda0013i0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

09:58:38 FR 0000054231 6,06



EUR 200



XPAR jAj6AgheBy002VK0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

12:27:56 FR 0000054231 6,06



EUR 81



XPAR jAj6AghgWS004h60



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

12:29:04 FR 0000054231 6,06



EUR 119



XPAR jAj6AghgXX004hg0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

13:24:19 FR 0000054231 6,04



EUR 19



XPAR jAj6AghhP0005Vm0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

14:11:45 FR 0000054231 6,04



EUR 36



XPAR jAj6Aghi8v006990



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-07

14:14:54 FR 0000054231 6,04



EUR 164



XPAR jAj6AghiBv006Bh0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

07:18:17 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AghyAL000R70



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

07:18:22 FR 0000054231 6,00



EUR 200



XPAR jAj6AghyAQ000RY0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

13:08:46 FR 0000054231 5,96



EUR 90



XPAR jAj6Agi3dU003rd0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

13:15:05 FR 0000054231 5,96



EUR 110



XPAR jAj6Agi3jb003wf0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

13:28:53 FR 0000054231 5,96



EUR 144



XPAR jAj6Agi3wy004CL0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

13:35:52 FR 0000054231 5,96



EUR 42



XPAR jAj6Agi43h004Fy0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

13:37:11 FR 0000054231 5,96



EUR 14



XPAR jAj6Agi450004I50



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-08

13:59:02 FR 0000054231 5,94



EUR 200



XPAR jAj6Agi4QA004Vo0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

08:07:06 FR 0000054231 5,92



EUR 200



XPAR jAj6AgiLP8001E90



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

08:08:17 FR 0000054231 5,92



EUR 100



XPAR jAj6AgiLQH001Ek0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

09:14:41 FR 0000054231 5,92



EUR 200



XPAR jAj6AgiMSW002eI0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

09:22:09 FR 0000054231 5,90



EUR 85



XPAR jAj6AgiMZi002gt0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

10:23:12 FR 0000054231 5,90



EUR 97



XPAR jAj6AgiNWn003m40



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

11:31:55 FR 0000054231 5,90



EUR 18



XPAR jAj6AgiObI004J60



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

11:31:55 FR 0000054231 5,90



EUR 100



XPAR jAj6AgiObI004JF0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

13:37:26 FR 0000054231 5,96



EUR 21



XPAR jAj6AgiQYo005Yf0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

13:37:26 FR 0000054231 5,96



EUR 70



XPAR jAj6AgiQYo005Yo0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

13:37:26 FR 0000054231 5,96



EUR 9



XPAR jAj6AgiQYo005Yx0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-09

14:18:29 FR 0000054231 5,98



EUR 100



XPAR jAj6AgiRCX006JW0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

07:07:53 FR 0000054231 5,96



EUR 200



XPAR jAj6AgigxN000bz0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

07:25:23 FR 0000054231 5,90



EUR 200



XPAR jAj6AgihEH0011d0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

07:30:05 FR 0000054231 5,90



EUR 100



XPAR jAj6AgihIr001440



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

08:00:49 FR 0000054231 5,88



EUR 200



XPAR jAj6AgihmZ001PX0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

11:25:46 FR 0000054231 5,88



EUR 50



XPAR jAj6Agikyw002aN0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

11:50:40 FR 0000054231 5,90



EUR 50



XPAR jAj6AgilN2002od0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

13:48:48 FR 0000054231 5,88



EUR 100



XPAR jAj6AginDM003L90



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-09-10

14:22:43 FR 0000054231 5,88



EUR 100



XPAR couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe