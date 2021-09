Communiqué de presse lauréats de distinctions

English French

OTTAWA , 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quinze éminents scientifiques, académiques et chercheurs canadiens ont été reconnus par la Société royale du Canada (SRC) pour leurs réalisations exceptionnelles dans l'avancement du savoir et de la compréhension du passé et du présent.



« Les lauréats des médailles et des prix de la Société royale du Canada en 2021 sont des chercheurs universitaires exceptionnels et nous sommes fiers de reconnaître les contributions exceptionnelles qu’ils ont apportées dans leurs domaines respectifs, tant au niveau national qu’international », a déclaré le président de la SRC Jeremy McNeil.

Les médailles et les distinctions de la SRC mettent à l’honneur les contributions exceptionnelles effectuées dans toutes les disciplines et par toutes les générations. Les lauréats de cette année seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix qui se déroulera le vendredi 19 novembre 2021 dans le cadre de l’événement 2021 de la SRC, intitulé « Célébrons l'excellence et l'engagement ». Veuillez cliquer ici pour vous inscrire.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et sciences humaines et des sciences, ainsi que le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC reconnait l’excellence, conseille les gouvernements et la société en général et promeut une culture du savoir et de l’innovation au Canada en partenariat avec d’autres académies nationales dans le monde.

