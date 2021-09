GBT inaugure sa Fondation, pour améliorer la santé et le bien-être de communautés de patients défavorisés le monde

English French German

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Blood Therapeutics Inc. (GBT) (NASDAQ: GBT) a annoncé le lancement de sa Fondation, une organisation dédiée à améliorer la santé et le bien-être des communautés de patients défavorisés dans le monde. A l’occasion de son 10ème anniversaire, la société a créé la Fondation GBT pour financer des programmes qui soutiendront les personnes atteintes de drépanocytose à travers des actions en faveur de l'éducation, de l'autonomisation, d’un meilleur accès aux soins de santé et d’une meilleure équité en matière de santé.



« La Fondation GBT a pour but de venir en aide aux patients vivant avec la drépanocytose et aux autres populations de patients défavorisés. Cette volonté de contribuer à la communauté fait partie intégrante des valeurs de notre entreprise depuis notre fondation il y a dix ans – guidée par la conviction que chacun doit avoir les mêmes chances en matière de soins et de santé », a déclaré Ted W. Love , MD, président et PDG de GBT.

La Fondation GBT financera des programmes dans le monde entier, et accepte d’ores et déjà des demandes de bourses dans quatre domaines principaux:

Sensibilisation à la drépanocytose et à ses conséquences physiques et sociales

Permettre d’améliorer les conditions de vie des personnes atteintes

Améliorer l'accès aux soins, et développer une offre de santé de haute qualité pour les patients

Améliorer l'équité en matière de santé grâce à des solutions innovantes et durable permettant aux communautés vulnérables de tirer pleinement parti de leur potentiel.

Pour plus d'informations sur la Fondation GBT et pour en savoir plus sur nos domaines d'intervention et les conditions d'éligibilité, rendez- vous sur www.gbt.com/gbtfoundation.

A propos de la Drépanocytose

La drépanocytose touche environ 100.000 personnes aux États-Unis1, plus de 50.000 personnes en Europe2, et des millions de personnes à travers le monde, en particulier chez ceux dont les ancêtres sont originaires d'Afrique sub-saharienne1. Elle affecte également les personnes d'ascendance hispanique, sud-asiatique, sud-européenne et moyen-orientale1. La drépanocytose est une maladie sanguine rare héréditaire qui a un impact sur l'hémoglobine, une protéine transportée par les globules rouges qui fournit de l'oxygène aux tissus et organes3 . En raison d'une mutation génétique, les personnes atteintes de drépanocytose forment une hémoglobine anormale appelée hémoglobine falciforme. En raison d’un processus appelé polymérisation de l'hémoglobine, les globules rouges deviennent falciformes, c’est-à-dire désoxygénés, en forme de croissant et rigides3-5 . Le processus de falciformation provoque une anémie hémolytique (faible taux d'hémoglobine dû à la destruction des globules rouges) et des blocages dans les petits vaisseaux sanguins, ce qui entrave la circulation du sang et de l'oxygène dans tout le corps. La diminution de l'apport d'oxygène aux tissus et aux organes peut entraîner des complications mortelles, notamment des accidents vasculaires cérébraux et des dommages irréversibles pour les organes4-7.

À propos de la Fondation GBT

Fondée en 2021, la Fondation GBT est une organisation à but non lucratif, principalement financée par Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT). La Fondation GBT est une entité caritative qui s'engage à améliorer l'équité en matière de santé dans le monde entier, en particulier pour les personnes atteintes de drépanocytose. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.gbt.com/gbtfoundation.

À propos de Global Blood Therapeutics

Global Blood Therapeutics (GBT) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte, au développement et à la fourniture de traitements médicaux. Fondée en 2011, GBT atteint son objectif de transformer le traitement et les soins de la drépanocytose, une maladie sanguine héréditaire dévastatrice qui dure toute la vie. La société a introduit Oxbryta ® (voxelotor), le premier traitement approuvé par la FDA qui inhibe directement la polymérisation de l' hémoglobine falciforme, cause première de falcification des globules rouges dans la drépanocytose. GBT poursuit également son programme de développement dans le domaine de l’anémie falciforme avec inclacumab, un inhibiteur de la sélectine P en cours de développement pour traiter les crises de douleur associées à la maladie, et GBT021601 (GBT601) , inhibiteur de nouvelle génération de la société permettant la polymérisation de l’hémoglobine S. En outre, les équipes de recherche de GBT travaillent sur de nouvelles stratégies pour développer la prochaine vague de traitements contre la drépanocytose. Pour en savoir plus, rendez- vous sur www.gbt.com et suivez la société sur Twitter @GBT_news.



