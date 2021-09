Bombardier est fière de présenter le nouvel avion Challenger 3500, le meilleur avion d’affaires superintermédiaire de l’industrie

English French

Le nouvel avion déploie des caractéristiques technologiques novatrices, du poste de pilotage à la cabine, renforçant le statut de leader des avions Challenger

La cabine entièrement remodelée de l’avion Challenger 3500 offre le révolutionnaire fauteuil Nuage de Bombardier ainsi qu’une altitude-cabine plus basse

Le plus récent membre de la réputée gamme d’avions Challenger est conçu dans une perspective écoresponsable conformément aux objectifs environnementaux de Bombardier

Il devrait entrer en service au cours du deuxième semestre de 2022

MONTRÉAL, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière de présenter le meilleur avion d’affaires superintermédiaire de l’industrie, le nouvel avion Challenger 3500 à la conception écoresponsable. La plus récente version de la très populaire plateforme Challenger de Bombardier a été dévoilée au marché aujourd’hui lors d’une cérémonie exclusive tenue à Montréal, au Canada, et par le truchement d’un lancement virtuel à l’échelle mondiale.

Version évoluée de l’avion Challenger 350, l’avion Challenger 3500 de dernière génération offre un aménagement intérieur de la cabine repensé, dont les caractéristiques intelligentes et écoresponsables ont été conçues pour allier confort et fonctionnalité. Rehaussant l’expérience passager, le fauteuil Nuage breveté et exclusif de Bombardier est offert dans la configuration de base de l’avion – c’est la première fois qu’un fauteuil de cette qualité est offert dans la catégorie des avions superintermédiaires. Dans le cadre de cette approche générale axée sur le bien-être des passagers, le nouvel avion d’affaires proposera une altitude-cabine de 41 000 pieds, inférieure de 4 850 pieds sur celle de l’avion Challenger 350, représentant une amélioration de 31 %.

Par ailleurs, l’avion Challenger 3500 offre plusieurs caractéristiques technologiques novatrices, comme des commandes vocales en cabine pour contrôler les systèmes d’éclairage, de température et de divertissement; des chargeurs sans fil répartis dans la cabine; et des écrans 4K de 24 po – tous des aspects novateurs dans l’industrie ou distinctifs dans sa catégorie. Au niveau du poste de pilotage de l’avion Challenger 3500, Bombardier a intégré un système d’automanette à l’équipement de base, lequel est le plus complet dans sa catégorie. Le nouvel avion d’affaires devrait entrer en service au cours du deuxième semestre de 2022.

« Nous sommes ravis de lancer un avion d’affaires offrant tous les meilleurs éléments de la plateforme Challenger – des performances impressionnantes, une fiabilité constante et un vol exceptionnellement en douceur – et rehaussant l’expérience en cabine des clients, déclare Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier. S’appuyant sur le succès de la cabine inégalée de l’avion d’affaires Global 7500, l’avion Challenger 3500 accorde la priorité à ce qui compte le plus pour nos clients : une expérience en cabine vraiment exceptionnelle. »

Alors que Bombardier rehausse la barre de l’excellence dans l’industrie des avions d’affaires, elle continue de faire appel à un important bassin de fournisseurs de grand talent à travers le monde, y compris FACC, exerçant ses activités en Australie et à Laval, au Québec, qui fabrique les armoires et d’autres éléments clés de la cabine des avions d’affaires Challenger 3500, comme les parois latérales, les garnitures supérieures, les cloisons et les blocs services passagers.

Ce plus récent avion Challenger a aussi été conçu dans une perspective écoresponsable. À la suite des derniers efforts déployés par Bombardier pour faire de l’avion Global 7500 le tout premier avion d’affaires à faire l’objet d’une déclaration environnementale de produit (DEP), l’avion Challenger 3500 sera le premier de la catégorie des avions d’affaires superintermédiaires à en faire l’objet. En plus de cette importante déclaration sur l’incidence de l’avion sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, d’autres initiatives respectueuses de l’environnement ont été prises, notamment celle d’offrir à nos clients un éventail de matériaux écoresponsables de luxe pour le design intérieur de leur avion.

Une autre nouvelle initiative écoresponsable consiste à offrir la toute première application eco App* de l’aviation d’affaires. Cette application a été développée par SITA, un chef de file spécialisé dans les technologies d’information et de communication du secteur du transport aérien. Elle repose sur la solution actuelle eWAS Pilot avec OptiFlightMD. Cet outil novateur vise tout particulièrement à optimiser les plans de vol et à réduire la consommation de carburant, contribuant ainsi à amoindrir encore plus l’incidence de l’avion sur l’environnement.

Conformément aux objectifs environnementaux de Bombardier, le programme d'essais en vol de l’avion Challenger 3500 utilise une approche de développement durable innovante conçue par World Fuel Services. La solution réduit en partie les émissions de carbone du carburant générées durant les vols d'essai grâce à un programme de réservation et de crédits permettant d’acheter du carburant d’aviation durable, puis permet d’être carboneutre en obtenant des crédits-carbone pour équilibrer les émissions de carbone restantes du carburéacteur.

Le nouvel avion d’affaires Challenger 3500 est une preuve éloquente de l’esprit novateur et de l’approche d’amélioration continue de Bombardier. Tout comme son prédécesseur, l’avion d’affaires Challenger 3500 est très bien positionné sur le marché international et constitue un important facteur de croissance économique en Amérique du Nord.

