Martin Aubut nommé chef du marketing chez nesto

L’entreprise en pleine croissance

MONTRÉAL, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la direction de nesto, entreprise canadienne de courtage hypothécaire en ligne, est heureux d’annoncer la nomination de Martin Aubut à titre de chef du marketing (CMO). Dans ses nouvelles fonctions, Martin Aubut sera responsable d'établir nesto à titre de marque numéro un pour les solutions d’hypothèque en ligne, en veillant au déploiement de l’ensemble des opérations de communication et de marketing.



Au cours des 20 ans dernières années, Martin Aubut a contribué à de nombreuses transformations organisationnelles et numériques au sein d’entreprises de renom telles que Québecor et L’Oréal Canada. Jusqu’à tout récemment, il était vice-président marketing et commerce en ligne de Cogeco Connexion.

« Pendant les dernières années, mon rôle a été d’orchestrer des transformations organisationnelles majeures afin d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance. Aujourd’hui, chez nesto, nous avons la chance de transformer toute une industrie. Nous souhaitons positionner nesto comme étant la meilleure solution hypothécaire au pays, en misant sur une technologie numérique de pointe, dans une industrie qui a besoin de remettre le consommateur au centre de l’expérience», explique Martin Aubut.

« nesto connaît actuellement un momentum incroyable, alors que nous avons annoncé en juin dernier un financement de 76M $ pour accélérer notre croissance. Pour ce faire, nous souhaitons renforcer la marque et accélérer l’acquisition rapide de clients dans le reste du Canada; c’est pourquoi nous avons récemment créé le poste de chef du marketing, un nouveau rôle dans notre équipe exécutive, explique Malik Yacoubi. Grâce à sa vaste expérience dans le monde numérique, la création de marques fortes, son style de gestion axé sur l’humain et son expérience entrepreneurial, Martin Aubut pourra assurément nous aider à croître rapidement nos parts de marché et à faire évoluer l’équipe de marketing en place».

Martin Aubut est bachelier de l’Université Laval en administration, concentration marketing. En plus de la transformation organisationnelle, Martin se passionne pour les startups, l’entrepreneuriat, les technologies marketing et la science des données. Il est d’ailleurs régulièrement sollicité comme conférencier et expert au niveau e-Commerce et marketing intégré.

À propos de nesto



nesto a pour mission d'offrir une expérience de financement hypothécaire positive, transparente et simplifiée du début à la fin. L’entreprise cherche à offrir aux Canadiens et aux Canadiennes les outils, les conseils, et surtout la confiance nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à l’engagement financier le plus important de leur vie. Grâce à la technologie, nesto permet aux Canadiens d’obtenir le meilleur prêt hypothécaire en fonction de leurs besoins, sans négociation, et ainsi d’économiser des milliers de dollars en intérêts. Les courtiers hypothécaires nesto offrent un soutien inégalé (aussi peu, autant que nécessaire) à leurs clients pour financer l’achat de leur propriété. Pour en savoir plus, consultez nesto.ca .

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec:

Marilyne Levesque

marilyne@nesto.ca

514-884-6351

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b21a3ca6-7566-4330-a635-b17d29097722