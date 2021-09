Communiqué de presse Capgemini// Capgemini signe un accord en vue de l’acquisition de VariQ pour renforcer son activité Government Solutions aux Etats-Unis

French English

Capgemini signe un accord en vue de l’acquisition de VariQ pour renforcer son activité Government Solutions aux Etats-Unis

Cette acquisition permettrait à Capgemini Government Solutions LLC, entité du groupe Capgemini, d’accroître ses capacités en développement logiciel, cybersécurité, et services cloud pour accompagner les agences fédérales

Paris et Virginie (USA), 14 septembre, 2021 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir conclu un accord (SPA) en vue d'acquérir VariQ, sous réserve des autorisations réglementaires américaines applicables. VariQ serait intégré au sein de Capgemini Government Solutions LLC, division opérant indépendamment du Groupe pour fournir des services aux agences fédérales américaines. Cette acquisition renforcerait le positionnement du Groupe sur le marché fédéral.

VariQ a été fondé en 2003 et fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux départements et agences fédérales américaines. Ces services s’inscrivent dans le cadre de plusieurs accords-cadres (contract vehicles), notamment l’accord-cadre « Best in class » Alliant 2. Par ailleurs, VariQ comprend une entité de transformation digitale (Rivet Logic, acquise en 2020) qui accompagne un certain nombre de clients du secteur privé et viendrait renforcer les équipes de Capgemini aux Etats-Unis pour accroître ses capacités dans le domaine du digital et son réseau de partenaires technologiques clés.

« Nous cherchons à être toujours en mesure de répondre au mieux aux besoins des agences fédérales américaines, et cette acquisition nous permettrait de renforcer nos capacités digitales et d’étoffer nos équipes, a déclaré Jim Bailey, Directeur exécutif de la Strategic Business Unit Amériques de Capgemini et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini. Cette acquisition marquerait une étape importante pour Capgemini Government Solutions et pour nos perspectives de croissance sur le continent américain. »

« Avec ces équipes talentueuses et ces accords-cadres ‘Best in class’ supplémentaires, Capgemini Government Solutions serait en mesure de fournir des solutions de pointe aux agences que nous accompagnons, a déclaré Doug Lane, Directeur général de Capgemini Government Solutions LLC. Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir entretenir à l’avenir des partenariats étroits avec ceux que nous accompagnons sur leurs projets de transformation digitale. »

« Chez VariQ, nous avons développé en priorité des offres digitales en mode agile et construit une équipe hautement qualifiée pour répondre à nos objectifs qui sont aussi ceux de Capgemini et de Capgemini Government Solutions, a déclaré Ben Edson, fondateur et PDG de VariQ. Rejoindre Capgemini nous apporterait l’échelle et les opportunités de croissance nécessaires pour mieux répondre aux besoins des plus de 20 agences que nous accompagnons. Nous nous réjouissons de fournir à nos clients des solutions clé en main dans le cadre de nos missions. »

La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) et de la Defense Counterintelligence and Security Agency (DCSA). Sous réserve de ces autorisations réglementaires, cette opération devrait être finalisée d’ici à fin 2021.

