Solutions 30 publie son premier rapport extra-financier et rejoint le Global Compact des Nations Unies

Solutions 30 publie son premier rapport extra-financier, rédigé conformément aux normes de Global Reporting Initiative (GRI). Par ailleurs, Solutions 30 a rejoint le Global Compact des Nations Unies, la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en autours des enjeux liés à la RSE et au développement durable.

L’engagement en faveur d’une économie plus durable est au cœur de la mission de Solutions 30 dont les activités sont orientées vers la transformation digitale et la transition énergétique. De plus, au cours des deux dernières années, le Groupe s’est attaché à structurer et formaliser sa démarche en matière de responsabilité sociétale, ce qui lui a permis d’améliorer sensiblement ses notes auprès des agences de notation extra-financières internationales. Solutions 30 a notamment été classé par Vigeo Eiris deuxième meilleure société d'Euronext Paris, en termes d'amélioration de sa notation ESG.

Le premier rapport extra-financier de Solutions 30 détaille son approche en matière de développement durable et d’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa stratégie de développement. Il est disponible sur le site Internet du Groupe : www.solutions30.com , rubrique RSE.

À propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 SE est cotée à l’Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Visitez notre site Web pour plus d’informations : www.solutions30.com

