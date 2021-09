COMMUNIQUE DE PRESSE- Renault Group et sa filiale RCI Bank and Services prennent une participation dans heycar Group

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

14/09/2021



Renault Group et sa filiale RCI Bank and Services



prennent une participation dans heycar Group



• Renault Group et RCI Bank and Services prennent une participation dans la société Mobility Trader



Holding GmbH (heycar Group).



• Mobility Trader Holding GmbH est la société qui a créé la plateforme de vente en ligne de voitures



d'occasion « heycar », présente en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.



• Renault Group, en étroite collaboration avec ses concessionnaires, contribuera activement au



développement de la plateforme heycar en Europe en mettant en ligne leur stock de véhicules d'occasion



et en apportant à la plateforme les actifs commerciaux de Carizy, le leader français de l'intermédiation



de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers, qui connaît actuellement une croissance rapide en



France.





Boulogne-Billancourt et Paris –14/09/2021



Renault Group et sa filiale RCI Bank and Services, spécialisée dans le financement et les services automobiles,



ont acquis une participation pour entrer au capital de Mobility Trader Holding GmbH afin de contribuer au



développement de la plateforme heycar en Europe et en vue de son lancement en France.



heycar est une plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion détenue à sa création par Volkswagen AG et



Daimler, lancée en Allemagne (2017) en coopération avec VAPS (Volkswagen und Audi Partnerverband),



l’association des concessionnaires allemands. La plateforme est déjà opérationnelle au Royaume-Uni (2019) et en



Espagne (2020). Représentant un grand nombre de concessionnaires de différentes marques sur quelque 5 000



sites avec plus de 380 000 véhicules, elle commercialise en ligne des véhicules d'occasion de qualité, vendus par



des professionnels à des clients particuliers (B2C).





Dans un marché du véhicule d'occasion en forte croissance et marqué par la digitalisation, cette acquisition



renforcera la présence de Renault Group dans l'écosystème du véhicule d'occasion à travers une expérience digitale



de qualité.



RCI Bank and Services proposera des financements et des services adaptés aux spécificités des véhicules d'occasion



et aux besoins des clients, pour chaque véhicule mis en ligne par les concessionnaires de Renault Group.



Renault Group contribuera au développement de la plateforme heycar en France en apportant au projet le fonds



de commerce de Carizy, la start-up française leader de l'intermédiation C2C. Carizy, acquise en 2018 par Renault



Group, a connu une forte croissance de ses volumes de vente et viendra compléter l'offre B2C d'heycar pour



développer son activité C2C en commençant par le marché français.





« Nous sommes heureux de ce projet avec heycar, qui est devenu en quelques années un acteur incontournable de



la distribution en ligne de véhicules d'occasion. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Renault Group d'accroître la

création de valeur à chaque étape du cycle de vie des véhicules. Dans la lignée de Re-Factory - le projet de



reconversion de l'usine de Flins en un site dédié à l'économie circulaire de la mobilité - nous entendons, à travers ce



partenariat, renforcer la compétitivité de notre réseau de vente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du véhicule



d'occasion : de l'approvisionnement à l’après-vente en passant par le reconditionnement, la commercialisation et la



vente de financements et de services » a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.





La réalisation de cette acquisition est soumise aux conditions normalement applicables à ce type de transaction,



notamment la présentation aux conseils d'administration respectifs des parties impliquées, aux instances



représentatives du personnel en France conformément à la réglementation française applicable et l'approbation



éventuelle des autorités de la concurrence compétentes. Elle devrait être réalisée au cours du quatrième trimestre



2021.





RENAULT GROUP PRESSE Rie Yamane



+33 6 03163520



rie.yamane@renault.com



RCI Bank and Services



Agence CLE



+ 33 (0)1 84 16 06 22



rcibspress@agencecle.fr



heycar Group Chantal Kasper



+49 171 350 2660



chantal.kasper@heycargroup.com













A propos de Renault Group



Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise



unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et



Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9



millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous



rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation



ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme



de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition



d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/



A propos de RCI Banque S.A.



Créée et détenue à 100 % par Renault Group, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services



automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde



du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de jointventures



en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.



RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.



Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte 3 800 collaborateurs, a financé plus de 1,5 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules



d’occasion) en 2020 et vendu plus de 4,6 millions de services.



Les actifs productifs moyens sont de 46,9 milliards d’euros de financement à fin décembre 2020 et le résultat avant impôts est de 1 003



millions d’euros à fin décembre 2020.



Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans 7 pays. A fin décembre 2020, le montant net des dépôts



collectés représente 20,5 milliards d’euros soit 43 % des actifs nets de l’entreprise.



Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com. Suivez-nous sur Twitter : @RCIBS





A propos de heycar Group



heycar Group (Mobility Trader Holding GmbH) est l’organisme cadre de toutes les entreprises heycar locales. Les actionnaires sont



Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Daimler Mobility Services et Allianz SE.



heycar est la plateforme de voitures d'occasion de qualité qui connaît la croissance la plus rapide dans l'industrie automobile européenne.



Depuis 2017, nous proposons à nos clients une plateforme en ligne conviviale et sans publicité pour des voitures d'occasion de qualité de



toutes les classes et de marques connues. Nos services sont profondément intégrés aux offres de financement de nos partenaires. Notre



objectif est de révolutionner la façon dont les gens achètent et vivent les voitures. Nous sommes axés sur les données et mettons toujours



nos clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous sommes actifs en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne et nous nous



développons rapidement sur de nouveaux marchés. L'entreprise a son siège social à Berlin. Le CEO du groupe heycar est Florian Schlieper,



André Warmuth, le directeur financier.









Pièce jointe