Blackstone完成之前宣布的对ESG软件、数据和咨询服务领先提供商Sphera的收购

Chinese (Simplified) French Spanish

纽约和芝加哥, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sphera今天宣布，由Blackstone（纳斯达克代码：BX，“Blackstone”）管理的私募股权基金完成了之前宣布的从Genstar Capital对环境、社会和治理（ESG）软件、数据和咨询服务领先提供商 Sphera的收购 。这笔价值公司14亿美元的交易延续了Blackstone专注于ESG领域的主题投资，并为Sphera提供了资金，帮助其加速增长和产品供应。



Sphera的客户遍布80多个国家/地区，将其软件即服务解决方案与以专有数据为基础的咨询服务相结合，支持全球企业管理和降低ESG风险。这一支持通过以下三个产品线提供：环境、健康、安全和可持续发展（EHS&S）；运营风险管理；以及产品监管。

作为Sphera战略增长举措的一部分，公司还宣布任命Kimberly Kolb为首席人力资源官。作为首席人力资源官，Kob将负责开发和支持Sphera的全球员工队伍，因为该组织将继续扩大其在全球的影响力。她将技术、专业服务和金融服务公司30多年的人力资源、咨询和营销经验带到这一职位，并在Whittman-Hart、CME Group和XR Trading担任高级领导职务。

Sphera总裁兼首席执行官Paul Marushka表示：“随着我们进入这一令人兴奋的新阶段，我们很高兴能得到Blackstone的支持。当然，没有Sphera团队的集体努力和当前已取得的成就，这一切都是不可能的，我很自豪能与如此出色的专家组一起采取这些下一步行动。这次合作和资本注入将促进创新的下一次演变，巩固我们作为领导者的地位，并使我们能够进一步推进将ESG软件与世界级咨询服务相结合的愿景。”

Blackstone高级董事总经理Eli Nagler表示：“我们很高兴能与Paul Marushka及其团队合作，以Sphera强大势头为基础构建ESG解决方案领域值得信赖的领导者。我们期待着在公司成长的下一阶段提供支持，因为他们将继续扩大产品供应和创新，以最好地服务全球客户群。”

编者注释

关于Sphera

Sphera 创建更安全、更可持续、更高效的世界。我们是 环境、社会和治理（ESG） 绩效和风险管理 软件、数据和咨询服务 全球领先提供商，专注于环境、健康、安全和可持续发展（EHS&S）、运营风险管理和产品管理。如需了解有关Sphera的更多信息，请访问 www.sphera.com 。通过LinkedIn关注Sphera。



关于Blackstone

Blackstone是全球领先的投资公司之一。我们寻求为投资者、我们投资的公司以及我们所服务的社区创造积极的经济影响和长期价值。我们利用卓越的人才和灵活的资本帮助公司解决问题来实现这一目标。我们管理的6840亿美元资产包括专注于全球私募股权、房地产、公债和股权、生命科学、成长股权、投机、非投资级信用、房地产和二级基金的投资工具。如需更多信息，可访问 www.blackstone.com 。通过Twitter @Blackstone关注Blackstone。