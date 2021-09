Datum für E-Discovery Day 2021 bekanntgegeben

French German

PORTLAND, Oregon, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von GRC-Rechtssoftware, die speziell für die internen Teams für Recht, Datenschutz und IT der Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen entwickelt wurde, und exklusiver Alliance Partner von E-Discovery hat bekanntgegeben, dass der E-Discovery Day 2021 am 3. Dezember 2021 stattfinden wird. Der E-Discovery Day ist ein jährliches Event, bei dem die e-Discovery-Branche zusammenkommt, um die zentrale und zunehmend an Bedeutung gewinnende Rolle zu feiern, die e-Discovery im rechtlichen Prozess einnimmt. Es handelt sich um eine branchenweite, anbieterneutrale Veranstaltung, die von Exterro ins Leben gerufen wurde und geleitet wird. Sie umfasst Schulungs- und Networking-Veranstaltungen vor Ort, Online-Webinare, CLE-Möglichkeiten, Social-Media-Gespräche und vieles mehr.



„Der E-Discovery Day hat sich in den letzten sechs Jahren weiterentwickelt, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Unternehmen aus der gesamten e-Discovery-Branche die Veranstaltung in diesem Jahr unterstützen“, so Chief Marketing Officer Bill Piwonka. „Aufgrund der Remote-Arbeit und der COVID-19-Pandemie war es für e-Discovery-Experten schwierig, miteinander in Kontakt zu treten und voneinander zu lernen. Deshalb liegt der Fokus dieses Jahr ganz darauf, e-Discovery-Experten virtuell oder persönlich zusammenzubringen.“

Der E-Discovery Day wurde 2015 von Exterro ins Leben gerufen, um Rechtsexperten aus aller Welt eine Möglichkeit zu bieten, sich zu treffen und ihre wichtige – und wachsende – Rolle im juristischen Prozess zu feiern. Exterro freut sich über alle Anbieter und Bildungsanbieter, die am E-Discovery Day teilnehmen möchten.

Im letztem Jahr haben 33 Organisationen – darunter Branchenverbände, Universitäten, Anbieter und Verlage – den E-Discovery Day unterstützt.

Wer über die Aktivitäten des E-Discovery Day auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf ediscoveryday.com (Seite von Exterro) für den E-Mail-Newsletter anmelden, um Informationen über wichtige Entwicklungen zu erhalten.

Über Exterro

Exterro unterstützt Rechtsteams, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Software für Legal GRC ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge zwischen Datenschutz, rechtlichen Abläufen, digitalen Untersuchungen, Cybersicherheit und Reaktion, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams in Unternehmen, Rechtsanwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit vertrauen auf unsere integrierte Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken besser zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf exterro.com

