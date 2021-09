Journée de la découverte électronique 2021 : date annoncée

French German

PORTLAND, Oregon, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des entreprises Global 2000 et AmLaw 200, et l'Association of Corporate Counsel Alliance Partner, partenaire exclusif pour la découverte électrique (ou E-découverte), a annoncé la date officielle de célébration de la Journée de la découverte électronique 2021, le 3 décembre 2021. La Journée de la découverte électronique est un événement annuel au cours duquel l'industrie de l'E-découverte se réunit pour célébrer le rôle vital et croissant que joue l'E-découverte dans le processus juridique. Il s'agit d'une cérémonie à l'échelle de l'industrie, neutre en termes de fournisseurs, lancée et menée par Exterro, qui comprend des événements éducatifs et de réseautage en personne, des webinaires en ligne, des opportunités de formation juridique permanente, des conversations sur les réseaux sociaux et bien plus encore.



« La Journée de la découverte électronique a beaucoup évolué au cours des six dernières années, et nous sommes impatients de voir ce que font les organisations de l'industrie de l'E-découverte pour apporter leur soutien cette année », a déclaré Bill Piwonka, directeur du marketing. « Le télé-travail et la pandémie de COVID-19 ont rendu la connexion et l'apprentissage difficile entre les professionnels de l'E-découverte. C'est pourquoi, cette année, nous nous concentrons vraiment sur la réunion des professionnels de l'E-découverte dans un format virtuel ou personnel. »

La Journée de la découverte électronique a été lancée en 2015 par Exterro en tant qu'opportunité pour les professionnels du droit du monde entier de se réunir et de célébrer le rôle vital et croissant qu'ils jouent dans le processus juridique. Exterro accueille et encourage tous les fournisseurs et éducateurs qui souhaitent participer à la Journée de la découverte électronique.

L'année dernière, 33 organisations représentant des associations, des universités, des fournisseurs, des éditeurs du secteur, et plus encore, ont soutenu la Journée de la découverte électronique.

Les personnes souhaitant rester au courant de toutes les activités de la Journée de la découverte électronique peuvent consulter le site ediscoveryday.com, opéré par Exterro et s'inscrire à la lettre d'information par e-mail, qui vous tiendra informé(e) des principaux développements.

