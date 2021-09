Plug Power annonce son expansion en Europe avec un siège en Allemagne

French German

LATHAM, New York, 14 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), un fournisseur de premier plan de solutions d'hydrogène clés en main pour l'économie mondiale de l'hydrogène vert, a annoncé l'expansion de ses activités avec un siège européen en Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne. L'annonce a été faite officiellement lors d'une rencontre entre Andy Marsh, PDG de Plug Power, et le ministre allemand Andreas Pinkwart à Washington D.C. cette semaine.



L'installation initiale de 6 500 mètres carrés accueillera un centre d'innovation avec des laboratoires d'ingénierie et une assistance technique, un centre de surveillance, de diagnostic et d'assistance technique, un générateur d'hydrogène vert avec une infrastructure d'électrolyseur sur site, un centre d'expédition, d'inventeur et de logistique, ainsi qu'un espace de formation. L'expansion en Europe permettra à Plug de servir les clients nouveaux et existants, tout en établissant des partenariats pertinents avec les leaders de l'application de l'hydrogène.

« L'expansion en Europe survient alors que Plug fait face à une clientèle croissante à l'étranger avec l'intérêt florissant pour l'énergie issue de l'hydrogène vert », a déclaré M. Marsh. « L'hydrogène vert joue un rôle déterminant dans la transition à partir de notre dépendance aux combustibles fossiles, et Plug est bien positionnée pour répondre aux besoins des clients prêts à effectuer le changement. »

Une trentaine d'employés travailleront sur le site, qui ouvrira au début de l'année 2022. D'ici la mi-2022, la main-d'œuvre augmentera pour atteindre près de 60 employés.

« L'hydrogène est un facteur clé de la transformation respectueuse du climat de notre industrie ainsi que du secteur des transports. C'est pourquoi nous nous sentons honorés par la décision de Plug Power de venir s'installer dans la région de la Ruhr, berceau industriel de l'Allemagne. De cette manière, nous pouvons faire partie de votre histoire de croissance et contribuer à votre succès avec d'excellentes universités et une main-d'œuvre hautement qualifiée », a déclaré M. Pinkwart, ministre allemand des Affaires économiques, de l'Innovation, de la Numérisation et de l'Énergie pour l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie.

« Nous sommes très heureux d'avoir été en mesure de gagner Plug Power avec cette technologie de pointe pour notre site. La société enrichit la région énergétique de Rhénanie du Nord-Westphalie et bénéficiera non seulement d'une vaste clientèle, mais également d'un environnement de recherche innovant », a déclaré Felix Neugart, PDG de NRW Global Business.

Plug Power est présente en Europe depuis plus de 10 ans, et a réalisé des progrès significatifs dans la mobilité à l'hydrogène avec des industriels, des clients logistiques et des constructeurs automobiles européens clés, notamment de par sa coentreprise avec Renault appelée HYVIA. Plug Power a installé plusieurs électrolyseurs de technologie PEM en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Le siège européen fait partie de la stratégie globale de Plug visant à étendre rapidement sa main-d'œuvre avec l'augmentation de la demande en solutions d'énergie propre. Plug prévoit de produire plus de 500 tonnes d'hydrogène vert par jour d'ici 2025.

À propos de Plug Power Inc.

Plug Power bâtit l'économie de l'hydrogène en tant que fournisseur leader de solutions de pile à hydrogène (HFC) complètes et clés en main. La technologie innovante mise au point par la société alimente les moteurs électriques avec des piles à combustible à base d'hydrogène. Elle s'inscrit dans le contexte d'un changement de paradigme continu au sein des secteurs de l'électricité, de l'énergie et du transport, dont l'objectif est de résoudre les problématiques de changement climatique et de sécurité énergétique, tout en générant des gains d'efficacité et en atteignant les objectifs de développement durable. Plug Power est à l'origine du premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à hydrogène (HFC). Dans cette optique, la société a déployé plus de 40 000 systèmes de piles à combustible pour les besoins de la mobilité électronique, soit davantage que n'importe quelle autre organisation au monde. Elle est également devenue le plus grand acheteur d'hydrogène liquide en construisant et exploitant une autoroute à hydrogène en Amérique du Nord. Plug Power offre une proposition de valeur significative aux clients finaux, dont d'importants avantages environnementaux, des gains d'efficacité, un ravitaillement rapide et des coûts d'exploitation réduits. La solution verticalement intégrée GenKey de Plug Power relie tous les éléments essentiels pour électrifier, alimenter et fournir des services à des clients tels qu'Amazon, BMW, Southern Company, Carrefour et Walmart. La société tire désormais parti de son savoir-faire, de son architecture de produits modulaires et de ses clients fondateurs afin de se développer rapidement sur d'autres marchés clés tels que les véhicules routiers à émission nulle, la robotique et les centres de données.

Règle refuge de Plug Power

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform de 1995, qui impliquent des incertitudes et des risques importants à propos de Plug Power, Inc. (ci-après « PLUG »), y compris, sans toutefois s'y limiter, des déclarations sur les attentes de PLUG concernant son investissement pluriannuel et sa croissance, la technologie d'hydrogène propre et les solutions de pile à combustible de PLUG jouant un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs en matière de climat et de décarbonation, l'approfondissement des relations avec les principales parties prenantes, l'accélération de la demande et l'adoption de la technologie de l'hydrogène. Vous êtes averti(e) que de telles déclarations ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance ou de résultats futurs, et ne constituent pas nécessairement des indications précises sur les moments où cette performance ou ces résultats auront été atteints. Ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les performances ou résultats réels et ceux exprimés dans ces déclarations. Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs, ainsi que sur les risques liés à l'activité de PLUG en général, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par PLUG auprès de la Securities and Exchange Commission, dont la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de PLUG déposé sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations de nature prospective. Les énoncés prospectifs sont exprimés à la date du présent document et PLUG décline toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles informations.

