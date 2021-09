Kosmetikriese Shiseido setzt für reibungslose globale Einführung von S/4 HANA auf Panaya und Worksoft

French German

HACKENSACK, New Jersey, und ADDISON, Texas, Sept. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panaya, ein führendes Unternehmen im Bereich SAP S/4HANA Change Intelligence- und Testmanagement-Lösungen, und Worksoft, der führende Anbieter von End-to-End-Unternehmensautomatisierung für Paketanwendungen, haben heute bekanntgegeben, dass Shiseido, einer der weltweit größten Kosmetikhersteller, ihre gemeinsame Lösung gewählt hat, um seine SAP S/4HANA-Implementierung im Rahmen ihrer einheitlichen globalen E-Commerce-Strategie zu beschleunigen und risikoärmer zu gestalten. Der Kosmetikgigant Shiseido entschied sich für die vollständig integrierte Lösung von Panaya und Worksoft, welche marktführende automatisierte Prozesserkennung und -tests, Auswirkungsanalyse und Testmanagement bietet. So beschleunigt das Unternehmen seinen Wechsel zu S/4HANA und gestaltet ihn zukunftssicher – und das mit einer deutlich höheren Rendite als mit anderen führenden Testlösungen, die das Unternehmen in Betracht gezogen hatte. Die Lösung von Panaya und Worksoft verknüpft Änderungen nahtlos mit automatisierten Tests von Geschäftsprozessen, was zu einer Reduzierung des Fehlerrisikos um bis zu 99 %, einer Reduzierung des Testumfangs um 98 % und einer Verkürzung der Testzeit um 85 % führt.



Die Implementierung der gemeinsamen Lösung von Panaya und Worksoft entspricht den Zielen des weltweiten Unternehmenstransformations-Programms von Shiseido, auch bekannt als FOCUS-Programm („First One Connected & Unified Shiseido“). Dabei handelt es sich um eine digitale Transformationsinitiative zur Zentralisierung der Verwaltung globaler IT-Abläufe und -Standards für 38 Länder, mit der das Wachstum in einer post-digitalen Ära mit Schwerpunkt auf überragenden Kundenerlebnissen vorangetrieben werden soll.

„Die Fähigkeit, unsere IT-Systeme mit maximaler Geschwindigkeit zu ändern und anzupassen, ist unerlässlich, damit wir mit den Marktentwicklungen und den sich ändernden Anforderungen der Verbraucher bei digitalen Erlebnissen Schritt halten können. Mit fundiertem SAP-Know-how und überlegener Funktionalität ist die gemeinsame Lösung von Panaya und Worksoft ideal für unser FOCUS-Programm. Sie unterstützt uns bei der Analyse unserer Änderungen, der Erstellung von Berichten in Echtzeit und der Beschleunigung und Automatisierung unserer Tests“, so Venkatesh Somasundaram, Global Business Solution Lead des Focus-Programms von Shiseido. „Die Lösung ermöglicht es uns, die Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig die überragende Qualität aufrechtzuerhalten, die unsere Kunden von Shiseido erwarten. Angesichts unserer sechsjährigen Beziehung zu Panaya und nach der Bewertung anderer führender Test-Tools war die vollständig integrierte Lösung von Worksoft und Panaya die eindeutige Wahl. Sie entspricht der Geschwindigkeit unseres Programms und hält die Risiken der Implementierung unter Kontrolle.“

„Panaya und Worksoft waren wichtige Akteure bei der Beschleunigung unserer Testautomatisierung während der Migration von Shiseido zu einer einzigen globalen IT-Plattform im Rahmen des FOCUS-Programms“, so Francois Keet, Vice President, Business Transformation bei Shiseido.

„Wir freuen uns, multinationale Unternehmen wie Shiseido dabei zu unterstützen, bei ihrem SAP S/4HANA-Rollout stets alle Eventualitäten im Blick zu haben“, so Zinette Ezra, Chief Product Officer bei Panaya. „Da es bei einem S/4HANA-Migrationsprojekt so viele Unbekannte gibt, wird ein schwieriges Projekt sehr viel einfacher, wenn bei gleichzeitiger Optimierung von Kosten und Qualität sichergestellt werden kann, dass bei der Einführung keine Fehler auftreten“, sagt sie.

„Change Intelligence von Panaya in Kombination mit unserer konnektiven Automatisierung bietet Unternehmen die robusteste und effektivste Möglichkeit, Veränderungen zukunftssicher zu gestalten und Risiken bei großen Projekten der digitalen Transformation wie S/4HANA zu verhindern“, so Shoeb Javed, Chief Product and Strategy Officer bei Worksoft. „Mit der gemeinsamen Lösung kann Shiseido Änderungen analysieren, Berichte in Echtzeit erstellen und Tests automatisieren – in dem Tempo, in dem es ihre zukunftsorientierten Strategien erfordern.“

Über Shiseido

Shiseido wurde 1872 gegründet und ist ein japanisches multinationales Unternehmen für Körperpflegeprodukte und eines der ältesten Kosmetikunternehmen der Welt. Mit über 33.000 Mitarbeitern weltweit und Niederlassungen in 120 Ländern und Regionen ist Shiseido das fünftgrößte Kosmetikunternehmen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.shiseido.com .

Über Panaya

Mit der Change Intelligence-Plattform von Panaya können Unternehmen Anwendungsänderungen schneller umsetzten und kontinuierlich Innovationen bereitstellen. Panaya, ein zertifizierter SAP-Partner, bietet Cloud-basierte Lösungen für Anwendungsbereitstellungen und -tests, um die Zusammenarbeit zwischen dem Geschäftsbetrieb und der IT sicherzustellen. Panaya ermöglicht Unternehmensagilität mit schnellerer Release-Geschwindigkeit und kompromissloser Qualität und bietet eine optimierte Benutzererfahrung mit End-to-End-Transparenz des Anwendungslebenszyklus. Seit 2008 verwenden 3.000 Unternehmen in 62 Ländern, darunter ein Drittel der Fortune 500, Panaya, um schnelle Qualitätsänderungen an ERP- und CRM-Unternehmensanwendungen zu ermöglichen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Panaya unter marketing@panaya.com oder besuchen Sie www.panaya.com . Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Dana Averbouch, daverbouch@panaya.com .

Über Worksoft