Starline推出新的XCP大功率母线，借此扩展母线产品

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英国雷丁, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Starline 是 Legrand 旗下全球可定制配电系统开发的领导者。该公司今天推出了为数据中心灰色空间设计的 XCP高功率母线 。新产品非常适合1000V电压下630-6300安培电流连续工作的装置，环境工作温度可达55度。除此之外，还可以在极其紧凑的空间内进行部署。XCP高功率母线的专有软件与运营功能相辅相成，可确保快速准确的设计/REVIT开发。



Starline提供完整的高性能（ XCP-HP ）和标准性能（ XCP-S ）解决方案，专门设计用于满足不断变化的电源要求，具有业界领先的灵活性、性能和安全性。更具体地说，新的XCP大功率母线具有以下特性：

灵活性 -具有超紧凑、高效且易于安装的特性和配件，有助于简化任务关键型基础设施的规划和设计。凭借铜或铝导体、全系列元件和电源连接以及高达1250安培的分接头，XCP产品系列可针对任何项目设计进行配置和定制，包括多层配送。

-具有超紧凑、高效且易于安装的特性和配件，有助于简化任务关键型基础设施的规划和设计。凭借铜或铝导体、全系列元件和电源连接以及高达1250安培的分接头，XCP产品系列可针对任何项目设计进行配置和定制，包括多层配送。 性能 -采用高端材料的独特设计，可实现业界领先的环境温度额定值、低电气损耗和可忽略的电磁辐射，从而实现世界级的可靠性和成本节约。

-采用高端材料的独特设计，可实现业界领先的环境温度额定值、低电气损耗和可忽略的电磁辐射，从而实现世界级的可靠性和成本节约。 安全性-根据IEC61439-1&6标准进行认证和制造，具有防火和抗震能力、高短路额定值、出色的进入保护和优异的绝缘技术等特性，有助于确保运营团队的安全。



随着最终用户对新计算、存储和处理的需求日益迫切，数据中心的建设速度持续加快。Frost & Sullivan预测，到2025年，数据中心市场的投资数据中心市场投资将达到4321.4亿美元，而2019年的投资是2447.4亿美元。此外，数据中心运营商将增加投资，新兴经济体的强劲增长也将成为关键的市场驱动因素。到2025年，亚太地区将成为最大的市场，其次是北美和欧洲、中东及非洲地区。这种高增长率凸显了对尽可能多的设施进行提前设计的必要性，从而确保如期完成建设，而XCP大功率母线就是一项理想的解决方案。

“现在的数据中心都在以尽可能快的速度进行设计和建造，Starline的PSSL母线布局软件能够与BIM模型和AutoCAD配合使用，可对总线布局轻松进行预设计，从而满足紧张的现场项目时间表要求，”Starline数据中心高级产品经理John Berenbrok表示。

XCP大功率母线目前正在发货。了解更多信息，请联系emea@starlinepower.com或访问 starlinpower.com/highpowerbuwbar 。

关于Starline

Starline是Legrand的子品牌，是开发可定制配电系统的全球领导者。在超过95年的时间里，该公司设计的高端灵活性产品满足了各行各业的电力配送需求。作为唯一专注于灵活配电产品的公司之一，Starline的产品彻底改变了全球数据中心、工业制造设施、零售连锁和食品杂货店的电力配送。了解更多信息，请访问 starlinepower.com 、 LinkedIn 或or Twitter 。

关于Legrand和Legrand（北美和中美洲）

Legrand是电气和数字化建造基础设施行业的全球专家。该公司为商业、工业和住宅市场提供全面的解决方案，因此成为全球客户的标杆。该集团善加利用对建筑行业有持久影响的技术和社会趋势，通过改变人们生活、工作的空间以及开发简单、创新和可持续的电气、数字基础设施和互联解决方案来改变人们的生活。凭借关乎所有团队和利益相关方的方法，Legrand正在实施以收购和创新为驱动的盈利和可持续增长战略，不断推出新的产品，包括使用价值更高的Eliot*互联产品。Legrand报告2020年销售额为61亿欧元。Legrand在北美和中美洲拥有强大的影响力，拥有知名的市场品牌和产品线组合。该公司在巴黎泛欧交易所上市，是CAC 40指数和CAC 40 ESG指数的主要成分股（股票代码ISIN FR0010307819）。

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