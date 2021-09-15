Starline 使用新型 XCP 大功率匯流排擴展匯流排產品

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英國雷丁, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Starline 是 Legrand 旗下公司及開發自訂配電系統的全球領導者，今天推出 XCP 大功率匯流排 ，專為數據中心灰色空間而設計。新產品非常適合需要 630-6300 安培的安裝，以在 1000 伏特下連續工作且環境工作溫度高達 55 度，同時可在極其小巧的尺寸內部署。作為操作功能的補充，XCP 大功率匯流排的專有軟件可確保快速準確的佈局／REVIT 開發。



Starline 提供完整高性能 ( XCP-HP ) 和標準性能 ( XCP-S ) 解決方案，具有行業領先的靈活性、性能和安全性，專為滿足不斷變化的電源要求而設計。具體而言，新型 XCP 大功率匯流排提供：

靈活性 - 超小巧、高效且易於安裝的功能和附件，有助簡化關鍵任務基礎設施的規劃和設計。使用銅或鋁導體、全系列組件和電源連接，以及高達 1250 安培的分接頭，XCP 產品線可以針對任何項目設計進行配置和自訂，包括多層配電。

- 超小巧、高效且易於安裝的功能和附件，有助簡化關鍵任務基礎設施的規劃和設計。使用銅或鋁導體、全系列組件和電源連接，以及高達 1250 安培的分接頭，XCP 產品線可以針對任何項目設計進行配置和自訂，包括多層配電。 性能 - 採用高端材料的獨特設計，可實現行業領先的環境溫度額定值、低電氣損耗和可忽略的電磁輻射，從而實現世界一流的可靠性和成本節約。

- 採用高端材料的獨特設計，可實現行業領先的環境溫度額定值、低電氣損耗和可忽略的電磁輻射，從而實現世界一流的可靠性和成本節約。 安全 - 根據 IEC 61439-1 & 6 認證和製造，具有防火和抗震性、高短路額定值、出色的入侵保護和卓越的絕緣技術等特性，以幫助確保營運團隊的安全。



隨著最終用戶渴望盡快獲得新的運算、儲存和處理，數據中心建設的步伐不斷加快。Frost & Sullivan 預測，到 2025 年，數據中心市場的投資將達到 4,321.4 億美元，高於 2019 年的 2,447.4 億美元。此外，數據中心營運商的投資將增加，新興經濟體的強勁增長將成為主要的市場動力。到 2025 年，亞太區將成為最大的市場，其次是北美、歐洲、中東和非洲。這種高增長率強調盡量需要更多預先設計設施，以確保滿足施工期限，而 XCP 大功率匯流排是理想的解決方案。

Starline 數據中心高級產品經理 John Berenbrok 表示：「如今，數據中心正在盡力快速設計和建造，並且 Starline 的 PSSL 匯流排佈局軟件能夠與 BIM 模型和 AutoCAD 配合使用，因此可以輕鬆預先設計匯流排運行，以滿足進取的現場項目時間表。」

XCP 大功率匯流排目前正在發貨。如欲了解更多資訊，請聯絡 emea@starlinepower.com 或瀏覽 starlinepower.com/highpowerbusbar 。

關於 Starline

Starline 是 Legrand 旗下的品牌，也是開發自訂配電系統的全球領導者。作為超過 95 年的行業創新者，公司優質、靈活的產品旨在滿足任何行業任何企業的電力需求。Starline 是唯一一家專門致力靈活配電產品的公司之一，其產品徹底改變了全球數據中心、工業製造設施、零售連鎖店和雜貨店的配電。如欲了解更多資訊，請瀏覽 starlinepower.com 、 LinkedIn 或 Twitter 。

關於 Legrand 及 Legrand（北美和中美洲）

Legrand 是電氣和數碼建築基礎設施領域的全球專家。它為商業、工業和住宅市場提供全面的解決方案，使其成為全球客戶的基準。集團利用對建築產生持久影響的技術和社會趨勢，透過使用簡單、創新和可持續的電氣、數碼基礎設施和互聯解決方案改造人的生活、工作和聚會空間，從而改善生活。Legrand 採用一種涉及所有團隊和利益相關者的方法，透過收購和創新推動的盈利和可持續增長策略，不斷推出新產品，包括具有更高使用價值的 Eliot* 連接產品。Legrand 在 2020 年錄得的銷售額為 61 億歐元。Legrand 在北美和中美洲擁有強大的影響力，擁有一系列知名的市場品牌和產品線。公司在巴黎泛歐交易所上市，並且是 CAC 40 及 CAC 40 ESG 指數的成分股。（代碼 ISIN FR0010307819）。

https://www.legrandgroup.com

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