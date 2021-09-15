Hazeltree 與 IHS Markit 合作提供一流的財務和投資組合融資解決方案

紐約、香港和倫敦, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為另類投資經理提供綜合資金管理和投資組合融資解決方案的領先供應商 Hazeltree 與關鍵資訊、分析和解決方案的全球領導者 IHS Markit (NYSE: INFO)，今天宣佈建立策略聯盟，為客戶提供一個由 IHS Markit 行業領先的證券金融數據集支援的綜合財務與投資組合融資解決方案。我們的綜合解決方案讓我們的客戶能夠更直接、透明和有效進行交易和營運，並獲得其整個倉位、保證金和風險概況的綜合概覽。



Hazeltree 的產品幫助全球 200 多家領先的對沖基金管理者，從而改變他們管理交易對手的方式，以增加 40-80 個基點的回報，優化費用，將風險降至最低並保護資產。世界排名前 20 的對沖基金中有 8 家是由 Hazeltree 的財資產品提供支援，這足以證明 Hazeltree 的市場領先地位。

IHS Markit 的證券融資數據有助對沖基金管理者獲得競爭優勢，提供端到端替代數據價值鏈，其中包括大量數據集、工具和技術，用於分析股票貸款數據，並接洽專家以解釋數據的內容。IHS Markit 的證券融資數據集提供市場領先的賣空者需求、供應及借貸成本分析。IHS Markit 為客戶提供全面透明的短期利息動態，支援投資決策、資產分配及風險管理。

IHS Markit 執行董事兼全球證券融資主管 Paul Wilson 說：「我們的使命不僅提供最廣泛、最深入和最準確的數據和分析，同時亦協助我們各個領域的客戶解決他們在股票貸款市場中面臨的其他挑戰， 將 Hazeltree 的專業知識與 IHS Markit 的數據結合一起，以產生完全符合此目標的整合解決方案，這正是我們的客戶所需。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說：「鑑於 IHS Markit 和 Hazeltree 的客戶顯著重疊，能為我們的共同客戶提供這種寶貴的能力實在意義重大。我們很高興與 IHS Markit 合作，透過我們行業領先的綜合解決方案為另類投資經理提供支援。」

關於 IHS Markit

IHS Markit（NYSE: INFO）在關鍵資訊、分析和解決方案方面處於世界領先地位，對象是推動全球經濟的主要行業和市場。該公司為商業、金融和政府部門客戶提供新一代資訊、分析和解決方案，從而提升其營運效率並提供深入見解，以制訂明智而信心十足的決策。IHS Markit 擁有 50,000 多家企業和政府客戶，包括 80% 的《財富》全球 500 大和全球領先金融機構。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的財務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產管理者、基金管理人、金融機構以及養老基金提供強大、主動的績效增強與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

Marshall Saffer

｜電郵：msaffer@hazeltree.com

｜電話：917.797.2603



