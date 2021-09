IBA en SCK CEN bundelen krachten om de productie van actinium-225 mogelijk te maken

English French Dutch





Deze samenwerking is de eerste stap in het evalueren

van het potentieel van de snel groeiende theranostische markt

Louvain-La-Neuve, België, 15 september 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), wereldleider in deeltjesversnellertechnologie, en het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN, een belangrijke producent van medische radio-isotopen, kondigden vandaag een strategisch R&D-partnerschap aan om de productie mogelijk te maken van actinium-225 (225Ac), een nieuwe veelbelovende radio-isotoop om kanker te behandelen.

Nieuwe perspectieven bij de behandeling van kanker

De nucleaire geneeskunde is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Een van de meest recente evoluties is de opkomst van radiotheranostiek. Radiotheranostiek, een samentrekking tussen ‘therapie’ en ‘diagnostiek’, biedt een belangrijk alternatief in kankerbestrijding. Het gebruikt radio-isotopen die tijdens het vervallen straling uitzenden, waarmee kankercellen zowel nauwkeurig gelokaliseerd als vernietigd kunnen worden.

Actinium-225: bestrijding van zowel prevalente als zeldzame kankers

Een van de meest veelbelovende theranostische radio-isotopen is de alfastraler actinium-225 omwille van haar interessante eigenschappen. De straling die de radio-isotoop tijdens het vervallen uitzendt, doet kankercellen afsterven. Het beperkt zich daarbij tot de kankercellen en spaart omliggende gezonde weefsel. Daarnaast heeft de radio-isotoop ook een halfwaardetijd van 10 dagen, wat een vlot logistiek- en distributieproces mogelijk maakt. Vandaag de dag lopen er talrijke studies naar het potentieel van actinium-225 om meerdere kankertypes te bestrijden: zowel kankersoorten met een hoge prevalentie, zoals prostaat-, long-, darm-, borst-, pancreas-, bloed- (bv. leukemie en andere zeldzame vormen) en nierkanker, als meer zeldzame kankersoorten zoals glioblastoom, de dodelijkste vorm van hersenkanker.

Om deze therapeutische oplossing zo breed mogelijk toegankelijk te maken, moet actinium-225 van hoge kwaliteit in grote hoeveelheden beschikbaar zijn. Door hun unieke expertise en middelen te bundelen, zullen SCK CEN en IBA het pad kunnen effenen voor de grootschalige productie van actinium-225 voor patiëntgebruik. Tegelijkertijd zal die samenwerking hen in staat stellen zich te vestigen als wereldleiders in de productie van actinium-225.

Een nieuwe generatie nucleaire geneeskunde

Het strategische R&D-partnerschap zal allereest de technische en economische haalbaarheid van het project diepgaand evalueren. Op basis van die evaluatie plannen SCK CEN en IBA de bouw en indienststelling van een productie-eenheid op de site van SCK CEN in Mol, België.

Afstemming op het Belgische regeerakkoord en het Europese herstelplan

De samenwerking past binnen de implementatie van het Belgische regeerakkoord, dat naar aanzienlijk meer en betere kankerbehandelingen streeft, en verstevigt de leidende positie van België in de nucleaire geneeskunde. Ze wordt gesteund door Pierre-Yves Dermagne, Belgisch vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, Tinne Van der Straeten, Belgisch minister van Energie, en Thomas Dermine, Belgisch staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen.

Het initiatief ligt ook in de lijn van het recente Europese herstelplan voor België. In dat plan voorziet de Europese Commissie investeringen voor de ontwikkeling en productie van lutetium-177 en actinium-225, twee veelbelovende isotopen.

"We zijn verheugd om de krachten te bundelen met een partner met het prestige en de ervaring van SCK CEN", aldus Olivier Legrain, CEO van IBA. "Gelet op onze wereldwijde leidersrol en jarenlange expertise in nucleaire geneeskunde en protontherapie zien we theranostiek als een belangrijke aanvulling in onze portefeuille aan activiteiten in de strijd tegen kanker. We kijken ernaar uit om de eerste stappen te zetten in de evaluatie van het strategische groeipotentieel in deze belangrijke nieuwe markt."

Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK CEN, lichtte toe: "Theranostische radio-isotopen hebben het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we kanker behandelen. Door samen te werken met IBA, kunnen we onze nucleaire knowhow inzetten om isotopen die anders radioactief afval zouden vormen, om te zetten naar therapeutische behandelingen. De complementaire expertise van onze twee organisaties zal ons in staat stellen het pad te effenen naar de nieuwste generatie nucleaire geneeskunde voor zo een groot mogelijk aantal patiënten. Doel is om hen van de voordelen te laten genieten, die deze nieuwste generatie nucleaire geneeskunde biedt."

“Ik ben bijzonder tevreden met dit onuitgegeven partnerschap tussen twee zwaargewichten met een ongeëvenaarde expertise,” aldus vice-eerste minister Pierre-Yves Dermagne. “Met SCK CEN als wereldvermaard federaal onderzoekscentrum en IBA als wereldleider in de sector van de deeltjesversnellers is dit een veelbelovend partnerschap voor de toekomst. De samenwerking zal de behandeling van patiënten veel doeltreffender maken,” zegt Pierre-Yves Dermagne.

Tinne Van der Straeten, minister van Energie, bevestigt het belang van dit project en de uitgebreide expertise van beide partners. “België is wereldleider in de productie van medische isotopen en wil dit ook blijven. In het kader van het Europees relanceplan hebben wij daarom steun voorzien die SCK CEN moet toelaten om te blijven innoveren op vlak van therapeutische radiofarmaca. SCK CEN en IBA brengen hun uitgebreide expertise nu mee in dit R&D partnerschap om samen te werken aan isotopen die gebruikt kunnen worden in meer doelgerichte kankerbehandelingen. Het doet mij plezier om deze ontwikkelingen in België te ondersteunen en te zien groeien.”

“Dit strategisch R&D partnerschap is een van de eerste concrete resultaten van het relanceplan, dat in totaal meer dan 800 miljoen extra middelen naar onderzoek en ontwikkeling doet vloeien”, licht staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine toe. “Samen voeren SCK CEN en IBA de strijd tegen kanker verder op. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe ons land een sleutelrol kan spelen in de ontwikkeling van de technologieën en technieken van de toekomst wereldwijd. Op vlak van de medische toepassing van radioisotopen is België is wereldwijd toonaangevend. Het relaceplan is erop gericht dat zo te houden.”

