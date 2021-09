Starline erweitert das Angebot an Sammelschienen um neue XCP-Hochleistungs-Sammelschienen

French German

READING, Vereinigtes Königreich, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Starline , ein Unternehmen von Legrand , ist ein weltweit führender Anbieter von anpassbaren Energieverteilungssystemen und hat heute die XCP-Hochleistungs-Sammelschiene für den Grey Space in Rechenzentren vorgestellt. Das neue Angebot ist ideal für Anlagen, die 630–6300 A für den Dauerbetrieb bei 1000 V und einer Umgebungstemperatur von bis zu 55 °C benötigen – und all das mit extrem kompakten Abmessungen. Neben den Betriebsfunktionen bietet die proprietäre Software der XCP-Hochleistungs-Sammelschiene einen schnellen und genauen Layout-/REVIT-Entwurf.

Starline bietet komplette Lösungen für High Performance ( XCP-HP ) und Standard Performance ( XCP-S ) an, die mit branchenführender Flexibilität, Leistung und Sicherheit speziell für sich ständig ändernde Energieanforderungen entwickelt wurden. Die neue XCP-Hochleistungs-Sammelschiene bietet Folgendes:

Flexibilität – Das Produkt ist besonders kompakt, effizient, einfach zu installieren und mit Funktionen und Zubehör ausgestattet, die Planung und Entwurf von geschäftskritischen Infrastrukturen vereinfachen. Mit Kupfer- oder Aluminiumleitern, zahlreichen Komponenten und Stromanschlüssen sowie Abzweigen von bis zu 1250 A kann die XCP-Produktlinie für jeden Projektentwurf konfiguriert und angepasst werden, einschließlich der Verteilung auf mehreren Etagen.

– Das Produkt ist besonders kompakt, effizient, einfach zu installieren und mit Funktionen und Zubehör ausgestattet, die Planung und Entwurf von geschäftskritischen Infrastrukturen vereinfachen. Mit Kupfer- oder Aluminiumleitern, zahlreichen Komponenten und Stromanschlüssen sowie Abzweigen von bis zu 1250 A kann die XCP-Produktlinie für jeden Projektentwurf konfiguriert und angepasst werden, einschließlich der Verteilung auf mehreren Etagen. Leistung – Die einzigartige Konstruktion mit hochwertigen Materialien ermöglicht branchenführende Umgebungstemperaturen, geringe elektrische Verluste sowie minimale elektromagnetische Emissionen und sorgt so für erstklassige Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen.

– Die einzigartige Konstruktion mit hochwertigen Materialien ermöglicht branchenführende Umgebungstemperaturen, geringe elektrische Verluste sowie minimale elektromagnetische Emissionen und sorgt so für erstklassige Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen. Sicherheit – Die Sammelschienen sind gemäß IEC 61439-1 und 6 zertifiziert und hergestellt. Merkmale wie Feuerbeständigkeit und seismischer Widerstand, hohe Kurzschlussfestigkeit, ausgezeichneter Schutzgrad und überlegene Isoliertechnologie gewährleisten die Sicherheit des Betriebsteams.



Rechenzentren werden immer schneller gebaut, da Endbenutzer ungeduldig auf neue Rechen-, Speicher- und Verarbeitungsmöglichkeiten warten. Frost & Sullivan prognostiziert, dass bis 2025 432,14 Milliarden Dollar in den Markt für Rechenzentren investiert werden. Zum Vergleich: 2019 waren es 244,74 Milliarden Dollar. Darüber hinaus werden die Betreiber von Rechenzentren vermehrt investieren, und das starke Wachstum in den Schwellenländern wird der wichtigste Treiber auf dem Markt darstellen. Der asiatisch-pazifische Raum wird bis 2025 der größte Markt werden, gefolgt von Nordamerika und EMEA. Dieses schnelle Wachstum macht es nötig, einen möglichst großen Teil der Anlage frühzeitig zu entwerfen, um die Einhaltung der Bautermine zu gewährleisten. Die-XCP Hochleistungs-Sammelschiene ist dafür eine ideale Lösung.

„Rechenzentren werden heutzutage so schnell wie möglich entworfen und gebaut. Da die PSSL-Sammelschienen-Layoutsoftware von Starline mit BIM-Modellen und AutoCAD arbeiten kann, kann man ganz einfach einen Vorentwurf der Verlegung von Sammelschienen anfertigen, um straffe Projektzeitpläne vor Ort einzuhalten“, so John Berenbrok, Senior Product Manager for Data Centers bei Starline.

Die XCP-Hochleistungs-Sammelschiene wird derzeit ausgeliefert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an emea@starlinepower.com oder besuchen Sie starlinepower.com/highpowerbusbar .

Über Starline

Starline, eine Marke von Legrand, ist ein weltweit führender Anbieter von anpassbaren Stromverteilungssystemen. Seit über 95 Jahren fertigt das Unternehmen erstklassige, flexible Produkte für die Stromversorgung in allen Branchen. Starline ist eines der wenigen Unternehmen, das sich ausschließlich auf flexible Stromverteilungsprodukte konzentriert, und hat die Stromversorgung in Rechenzentren, industriellen Fertigungseinrichtungen, Einzelhandelsketten und Lebensmittelgeschäften weltweit revolutioniert. Weitere Informationen finden Sie auf starlinepower.com , LinkedIn und Twitter .

Über Legrand und Legrand, Nord- und Mittelamerika

Legrand ist der globale Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen. Das umfassende Angebot an Lösungen für Gewerbe, Industrie und Wohnhäuser macht das Unternehmen zu einem Maßstab für Kunden auf der ganzen Welt. Die Unternehmensgruppe nutzt technologische und gesellschaftliche Trends mit anhaltenden Auswirkungen auf Gebäude, um das Leben der Menschen zu verbessern. Sie transformiert die Räume, in denen Menschen leben, arbeiten und sich treffen mit elektrischen und digitalen Infrastrukturen und vernetzten Lösungen, die einfach, innovativ und nachhaltig sind. Auf der Grundlage eines Ansatzes, der alle Teams und Stakeholder miteinbezieht, verfolgt Legrand die Strategie eines profitablen und nachhaltigen Wachstums, das durch Übernahmen und Innovationen angetrieben wird. Dies wird durch einen stetigen Fluss neuer Angebote erreicht – einschließlich mit Eliot* verbundenen Produkten mit verbessertem Nutzwert. Legrand verzeichnete 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Legrand verfügt über eine starke Präsenz in Nord- und Mittelamerika mit einem Portfolio an bekannten Marken und Produktlinien. Das Unternehmen ist an der Euronext Paris notiert und ist insbesondere Teil der Indizes CAC 40 und CAC 40 ESG. (ISIN-Nr.: FR0010307819).

https://www.legrandgroup.com

