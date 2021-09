Starline étend son offre de barres omnibus avec de nouvelles barres omnibus haute puissance XCP

French German

READING, Royaume-Uni, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Starline , une société du groupe Legrand , leader mondial dans le développement de systèmes de distribution d'énergie personnalisables, a dévoilé aujourd'hui la barre omnibus à haute puissance XCP , conçue pour l'espace gris des centres de données. La nouvelle offre est idéale pour les installations qui nécessitent entre 630 et 6 300 ampères pour une utilisation continue à 1 000 V et une température de fonctionnement ambiante jusqu'à 55 degrés, tout en étant déployée dans des dimensions extrêmement compactes. Complétant les fonctionnalités opérationnelles, le logiciel breveté Busbar à haute puissance de XCP garantit une configuration/un développement REVIT rapides et précis.



Starline propose des solutions complètes de haute performance ( XCP-HP ) et de performance standard ( XCP-S ) qui sont spécifiquement conçues pour répondre aux exigences de puissance en constante évolution avec une flexibilité, des performances et une sécurité de pointe. Plus précisément, la nouvelle barre omnibus haute puissance XCP offre :

Flexibilité : extra-compacte, efficace et facile à installer avec des fonctionnalités et des accessoires qui contribuent à simplifier la planification et la conception des infrastructures critiques. Avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium, une gamme complète de composants et de connexions d'alimentation, ainsi que des filetage d'arrêt jusqu'à 1 250 ampères — la gamme de produits XCP peut être configurée et personnalisée pour n'importe quelle conception de projet, y compris la distribution sur plusieurs étages.

Performance : une conception unique utilisant des matériaux haut de gamme qui permettent d'obtenir des valeurs de température ambiante à la pointe de l'industrie, de faibles pertes électriques et des émissions électromagnétiques négligeables, résultant en une fiabilité de classe mondiale et des économies de coûts.

: une conception unique utilisant des matériaux haut de gamme qui permettent d'obtenir des valeurs de température ambiante à la pointe de l'industrie, de faibles pertes électriques et des émissions électromagnétiques négligeables, résultant en une fiabilité de classe mondiale et des économies de coûts. Sécurité : certifiée au niveau sécurité et fabriquée conformément à la norme CEI 61439-1 & 6, elle offre des caractéristiques telles que la résistance sismique et au feu, des valeurs nominales élevées pour ce qui est des courts-circuits, une excellente protection contre les infiltrations et une technologie d'isolation supérieure pour assurer la sécurité de l'équipe opérationnelle.



Le rythme de la construction des centres de données continue de s'accélérer à mesure que les utilisateurs finaux sont de plus en plus impatients de bénéficier d'un nouveau calcul, stockage et traitement. Frost & Sullivan prévoit un investissement de 432,14 milliards de dollars sur le marché des centres de données d'ici 2025, en hausse par rapport à 244,74 milliards de dollars en 2019. En outre, les investissements des opérateurs de centres de données seront accrus et une forte croissance dans les économies émergentes servira de moteur de marché clé. La région Asie-Pacifique deviendra le plus grand marché d'ici 2025, suivie de l'Amérique du Nord et de l'EMOA. Ce taux de croissance élevé souligne la nécessité de pré-concevoir autant d'installations que possible pour s'assurer que les délais de construction sont respectés et la barre omnibus à haute puissance XCP est une solution idéale.

« Les centres de données sont conçus et construits aujourd'hui le plus rapidement possible et avec le logiciel d'agencement PSSL Busbar de Starline capable de fonctionner avec les modèles BIM et AutoCAD, il est facile de pré-concevoir des séries Busbar afin de respecter des calendriers de projets serrés sur site », a déclaré John Berenbrok, chef de produit principal pour les centres de données de Starline.

La barre omnibus à haute puissance XCP est actuellement disponible à la livraison. Pour tout complément d'information, veuillez contacter emea@starlinepower.com ou rendez vous sur le site starlinepower.com/highpowerbusbar .

À propos de Starline

Starline, une marque de Legrand, est un leader mondial dans le développement de systèmes de distribution d'énergie personnalisables. Innovateurs de l'industrie depuis plus de 95 ans, les produits haut de gamme et flexibles de la société sont conçus pour répondre aux besoins en énergie électrique de n'importe quelle entreprise de n'importe quel secteur. Comptant parmi les seules sociétés dédiées exclusivement aux produits de distribution d'électricité flexibles, les produits de Starline ont révolutionné la distribution d'électricité dans les centres de traitement de données, les installations de fabrication industrielle, les chaînes de vente au détail et les supermarchés du monde entier. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites starlinepower.com , LinkedIn ou Twitter .

À propos de Legrand et de Legrand, North and Central America

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures de bâtiments électriques et numériques. Son offre complète de solutions pour les marchés commerciaux, industriels et résidentiels en fait une référence pour les clients du monde entier. Le groupe exploite les tendances technologiques et sociétales avec des impacts durables sur les bâtiments dans le but d'améliorer la vie en transformant les espaces dans lesquels les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques, numériques et connectées qui sont simples, innovantes et durables. S'appuyant sur une approche qui implique toutes les équipes et toutes les parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable axée sur les acquisitions et l'innovation, avec un flux constant de nouvelles offres, y compris les produits connectés Eliot* à valeur d'utilisation améliorée. Legrand a enregistré un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros en 2020. Legrand bénéficie d'une forte présence en Amérique du Nord et en Amérique centrale, avec un portefeuille de marques de marché et de gammes de produits bien connues. La société est cotée sur Euronext Paris et est notamment une composante des indices CAC 40 et CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819).

https://www.legrandgroup.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f848f36-9000-4ac5-a6c6-7f6f6f506c40/fr