Ørsted udnævner ny koncerndirektør for Ørsted Onshore

Ørsted har udpeget Neil O'Donovan til koncerndirektør for Onshore-forretningen og nyt medlem af koncernledelsen fra den 15. september 2021. Neil O'Donovan har fungeret som midlertidig koncerndirektør for forretningsområdet siden den 3. august 2021 og har været driftsdirektør for Ørsted Onshore siden 2018.

Siden den tidligere koncerndirektør for Ørsted Onshore, Declan Flanagan, fratrådte sin stilling i starten af august i år, har Neil O'Donovan fungeret som midlertidig koncerndirektør. Samtidig har Ørsted gennemført en grundig rekrutteringsproces, hvor både interne og eksterne kandidater er blevet evalueret, og her blev det konkluderet, at Neil O'Donovan er den bedste kandidat til jobbet som koncerndirektør for Onshore.

Forretningsområdet Onshore er vokset hurtigt, siden det blev en del af Ørsted i 2018, og har nu i både USA og Europa en portefølje inden for landvind, solenergi og batterilagring på 4 GW, der enten er i drift eller under opførelse. Som driftsdirektør for Ørsted Onshore har Neil spillet en vigtig rolle i forhold til at skalere virksomheden, og han fortsætter nu sin rejse med Ørsted Onshore i rollen som koncerndirektør. Før Neil kom til Ørsted har han haft en lang global karriere med roller inden for teknologi, drift og kommercielle funktioner i energisektoren. Han er uddannet maskiningeniør fra University of California i Berkeley, USA.

Mads Nipper, administrerende direktør for Ørsted, siger:

"Jeg er meget glad for at kunne byde Neil velkommen i koncernledelsen som koncerndirektør for Onshore. Vi har været igennem en grundig rekrutteringsproces, og der er ingen tvivl om, at Neil er den bedste person til at overtage ledelsen af Ørsted Onshore og til at sætte skub i Onshores vækstrejse. Neil har en solid teknisk baggrund inden for ingeniørfaget, lang erfaring med at skabe solide resultater inden for projektudvikling og et stort kommercielt fokus, og det har været afgørende for, at Onshore er nået dertil, hvor det er i dag. Han er en fortrinlig leder med en rigtig behagelig personlighed, og jeg ser meget frem til at arbejde tæt sammen med Neil i koncernledelsen."

Neil O'Donovan, koncerndirektør for Ørsted Onshore, siger:

"Jeg er virkelig glad for udnævnelsen, og jeg ser meget frem til permanent at skulle stå i spidsen for vores fremragende team i Onshore. Vi er godt på vej til at positionere forretningen, så vi kan nå vores mål for 2030 og yderligere øge vores allerede stærke momentum i Onshore. Jeg ser frem til at blive en del af koncernledelsen og til at arbejde sammen med hele Onshore-teamet og alle andre kolleger i Ørsted om at sætte fart i vores vækst til gavn for Ørsted og vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi."

Neil O'Donovan får base i Dublin, men kommer også til at arbejde fra Onshores andre lokationer, når han skal stå i spidsen for den fortsatte udbygning af Onshore i USA, Europa og globalt.

Ørsted Onshore har en ambition om at nå en kapacitet på 17,5 GW i drift og under opførelse i 2030 og sigter mod at levere ca. 1,5 GW yderligere kapacitet om året baseret på en diversificeret portefølje af værdiskabende vækstmuligheder.

Neil O’Donovans CV

2018-i dag: driftsdirektør, Onshore

2016-2018: direktør, Lincoln Clean Energy

2011-2016: projektdirektør, Lincoln Clean Energy

2008-2011: programdirektør, Stirling Energy Systems (SES)

2007-2008: seniorkonsulent, Booz Allen Hamilton

2002-2007: driftschef, General Electric

