Tamsir FAYER rejoint Softcorner au poste de Directeur marketing

Softcorner, éditeur français d’une plateforme d’achat et de revente de logiciels d’occasion, complète son équipe de direction pour soutenir sa très forte croissance à l’échelle européenne. Dans un contexte de forte accélération de son activité en 2021, Softcorner ambitionne de franchir une nouvelle étape en accompagnant les entreprises dans leur transformation digitale grâce à la vente et à l’achat de licences d’occasion : bureautique, operating systems, serveurs, ERP, bases de données, CAO… Dans le cadre de sa mission, Tamsir FAYER sera principalement en charge de définir et mettre en œuvre la nouvelle stratégie marketing de Softcorner pour mieux promouvoir ses activités et accéder à de nouvelles parts de marché. De concert avec la Direction générale et la Direction commerciale, il devra activer de nouveaux leviers qui permettront aux clients et prospects de mieux identifier les domaines d’expertises de l’entreprise et les contours de l’ensemble de son offre de service. Softcorner pourra alors accentuer son avantage concurrentiel, capitaliser sur son positionnement de pionnier et lancer de nouvelles initiatives pour mettre en œuvre son plan de croissance sur les prochaines années.





Tamsir FAYER, Directeur marketing de Softcorner « Depuis sa création, Softcorner a su devenir un acteur de poids sur le marché de l’achat/revente de licences d’occasion en France. Nous souhaitons aller encore plus loin à l’échelle nationale et européenne en permettant aux entreprises de renforcer leurs activités en s’appuyant sur le digital. En ce sens, accéder à des licences d’occasion à prix compétitif est un levier performant et générateur de ROI. Cela permet à nos clients de maitriser leur budget, de répondre précisément à leurs attentes et d’adopter une démarche complémentaire et disruptive à l’acquisition des licences. »