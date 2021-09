English French

Loos, France, Isovital Headquarter, 15 sept 2021 - Radiopharma Logistics Group (RLG) ; ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL (ISI) : Le nouvel ISI est prêt !

Avec un nouveau programme d’investissements lancé depuis début 2021, le Radiopharma Logistics Group confirme ses ambitions pour sa filiale ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL. Nouvelle flotte de véhicules, nouveaux systèmes de sauvegarde électrique, nouveaux outils informatiques, nouveau système de tracking, nouvelle chambre froide à température ambiante (18-25°), sont autant d’exemples illustrant la dynamique actuellement en cours chez ISI.

Les membres du COMEX du RLG ont déclaré : « Nous nous réjouissons de l’entrée d’ISI dans une ère nouvelle de son développement et les centaines de milliers d’Euros investis actuellement pour la mise à niveau d’ISI illustrent parfaitement notre confiance en l’avenir de la société. Pour le compte de ses précieux clients, en complément d’Isovital et d’Isolife, ISI aura ainsi permis au RLG de réaliser des dizaines de milliers de transports de produits pharmaceutiques et radio-pharmaceutiques en 2021 pour aider près de 12 millions de patients ».

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Services International (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005 et 2007, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International (ISI), en Belgique. En 2020, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/