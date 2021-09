Clean Motion présente Re:volt, une voiture de livraison électrique qui ne se recharge que grâce au soleil.

French German Spanish Italian English

La société suédoise de véhicules électriques Clean Motion présente Re:volt, la prochaine génération de voiture électrique de l’entreprise, qui est spécialement conçue pour la distribution de marchandises dans les villes et qui se recharge automatiquement grâce au soleil. Le démarrage de la production est prévu à l'automne 2022, et l'on recherche actuellement des partenaires pour optimiser l'offre aux clients.

Re:volt est petite à l'extérieur et grande à l'intérieur. Le concept semble très simple et fonctionnel, la construction modulaire permettant à la voiture d'être facilement configuré en fonction des exigences du client. Avec le toit innovant à panneaux solaires, l'autonomie peut aller jusqu'à 40 miles, dont 10 miles par jour uniquement grâce au soleil.

"Nous ne sommes pas les seuls à intégrer des panneaux solaires dans les voitures. Ce qui nous rend uniques, c'est l'efficacité énergétique de nos voitures, de sorte que le toit solaire peut les faire fonctionner en autarcie. Cela veut également dire qu'avec seulement 40 kg de batteries, nous pouvons offrir une autonomie de 280 km, ce qui convient aux latitudes nordiques où le soleil n'est pas une source d'énergie fiable", explique Göran Folkesson, PDG de Clean Motion.

La croissance rapide des livraisons à domicile combinée à des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique engendre des opportunités très intéressantes pour les voitures électriques à haut rendement énergétique. Dès que la flotte de voitures passera de quelques pour cent d'électricité à presque 100 %, ce sera un véritable défi pour la société et l'industrie automobile. Puisqu’elle résout de nombreuses tâches de transport avec à peine besoin de recharge, c'est ici que Re:volt aura un grand avantage.

"Le marché des livraisons écologiques sur le dernier kilomètre est très vaste et se développe très rapidement, mais la gamme de voitures qui peuvent effectivement remplacer la vieille camionnette diesel n'est pas aussi intéressante. Avec Re:volt, nous espérons changer l'image de ce qu'une petite voiture électrique est capable de faire – et lancer une révolution verte en ce qui concerne la livraison urbaine", explique Göran Folkesson.

Re:volt va débuter son déploiement à la fin de l'année 2022. Elle est actuellement à la recherche d'entreprises ayant des besoins diversifiés en matière de transport, qui souhaitent s'associer et personnaliser les derniers détails de la plateforme. L'objectif est de créer une offre totale pour les clients sur le marché européen du transport. Tout comme avec Zbee, le plan est d'offrir Re:volt pour la fabrication locale sous licence dans les marchés émergents du monde entier.

Voici Re:volt:

Tous ses espaces ont des dimensions standardisées et sont conçus pour la manipulation des marchandises.

Le toit de panneaux solaires efficaces, qui vient d'être développé, permet de bénéficier d'une autonomie supplémentaire de 100 kilomètres par jour.

Capacité de charge élevée par rapport au poids de la voiture. Re:volt utilise l'énergie pour transporter les marchandises, pas pour elle-même.

La capacité des batteries peut être optimisée pour chaque application. L'autonomie peut être ajustée entre 70 et 280 km.

Re:volt en chiffres, modèle de base:

Dimensions: 3000 x 1400 x 1700 mm (LxLxH)

Poids à vide: 250 kg

Poids maximal: 700 kg

Volume de chargement: 2500 litres

Autonomie maximale des batteries: 70–280 km

Autonomie maximale grâce au soleil: 130 km/jour, selon la position géographique

Prix: à partir de € 9000





Pour en savoir plus, veuillez contacter:

Göran Folkesson

PDG, Clean Motion AB

Téléphone: +46 70 611 26 98

Courriel : goran@cleanmotion.se

Christoffer Sveder

Directeur des opérations commerciales, Clean Motion AB

Téléphone: +46 70 611 26 98

Courriel : christoffer@cleanmotion.se





A propos de Clean Motion AB

Clean Motion AB est une entreprise suédoise qui fabrique et vend des voitures électriques. Sa vision est de développer des produits vraiment durables dont la grande majorité de la population mondiale peut se permettre l'utilisation. La voiture électrique de l'entreprise Zbee est légère et offre un rendement élevé et donc une excellente économie d'exploitation. Clean Motion fournit au marché des voitures sûres et énergétiquement efficaces pour un environnement de transport urbain respectueux de l'environnement.

Clean Motion AB est cotée sur First North au Nasdaq de Stockholm. Le conseiller autorisé est G&W Fondkommission, courriel: ca@gwkapital.se , téléphone: 08- 503 000 50.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : www.cleanmotion.se.

