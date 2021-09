TomaGold se négocie maintenant sur le OTCQB Venture Market

English French

MONTRÉAL, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle s'est qualifiée pour que ses titres puissent être négociés sur le OTCQB® Venture Market. TomaGold est passée du marché Pink® au marché OTCQB® Venture Market et a commencé à se négocier aujourd'hui sur le OTCQB sous le symbole TOGOF, tout en demeurant inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole LOT.



« La négociation sur le OTCQB améliorera notre visibilité et permettra à la Société d'être accessible à un éventail beaucoup plus large d'investisseurs américains, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Nous estimons également qu’elle augmentera la liquidité en offrant aux investisseurs actuels et potentiels une plateforme de négociation transparente et facilement accessible, où ils pourront trouver des cotations en temps réel et des informations sur le marché. »

Le OTCQB Venture Market est le premier marché pour les sociétés qui s'engagent à offrir une expérience de négociation et d'information de haute qualité aux investisseurs américains. Pour être autorisée à négocier sur le OTCQB, une société doit être à jour dans ses obligations d'information et se soumettre à un processus annuel de vérification de la société et de certification de la direction. Les normes de qualité du marché OTCQB créent une base solide de transparence ainsi que la technologie nécessaire pour améliorer l'information et l'expérience de négociation des investisseurs.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.