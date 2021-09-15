Athenex 將在奧本海默 2021 年秋季生命科學與醫療技術峰會中發表演講

紐約水牛城, Sept. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc., (NASDAQ: ATNX) 作為一家全球生物製藥公司，致力發現與開發治療癌症及相關疾病的新療法及將其商業化，今天宣佈行政總裁兼董事會主席劉耀南 (Johnson Lau) 與企業發展高級董事 Daniel Lang 將在星期三舉行的奧本海默秋季生命科學與醫療技術峰會 (Oppenheimer Fall Healthcare Life Sciences & Med Tech Summit) 期間發表演講，時間為 2021 年 9 月 22 日上午 10:45 （美國東部時間）。



Athenex 網站的「活動與演講」部分將提供演講的聲音網絡直播和重播，網址： https://ir.athenex.com/investor-calendar 。網絡直播的音訊存檔將在其後 90 天內在 Athenex 的網站上提供。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究與開發下一代癌症治療藥物及將其商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 細胞療法及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」及類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。 可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的主要臨床候選藥物的開發階段以及涉及藥物開發、臨床試驗、監管的相關風險，監管審查和批准的不確定性；我們與 FDA 就一項具有資本和時間效率的新口服紫杉醇臨床研究達成一致的能力；我們為目前和未來獲得批准的產品擴展製造和商業供應的業務能力，以及一旦獲得批准就能夠將我們的產品商業化；能夠成功證明其候選藥物的安全性和有效性，並及時獲得其候選藥物的批准（如果有的話）的能力；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支援此類候選藥物的進一步開發；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務中的能力相關的風險，包括與維持與客戶、供應商和員工的關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們在營運、文化和管理理念的差異支援 Kuur 業務的額外成本負擔的能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們的經營虧損歷史以及我們籌集額外資金的需求和能力；我們能否滿足融資協議項下的融資條件以及獲得資金的能力存在不確定性；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險和不確定性及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭；知識產權風險；我們能否及時、以經濟高效方法成功整合收購和合併的業務以及實現協同效應的能力存在不確定性；與在國際和中國開展業務相關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；以及我們在美國證券交易委員會 (SEC) 文件中不時列出的其他風險因素，其副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲得，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們投資者關係部門要求索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性聲明。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com